Lo que nunca debes hacer al despertar, según médicos

El ritmo circadiano también conocido como reloj interno de su cuerpo,es extremadamente sensible a los cambios en su rutina o al descanso cuando se despierta. Es por eso que lo más insalubre que puede hacer, según los médicos, es presionar el botón de repetición de la alarma por la mañana; puede afectar negativamente y arruinar todo el día.

De acuerdo con Harvard Health, un ritmo circadiano irregular puede tener un efecto negativo en la capacidad de una persona para dormir y funcionar correctamente.

Nunca hagas esto al despertar

No importa lo mal que hayas dormido en una noche en particular, debes levantarte a la misma hora todas las mañanas. Este asunto de mentir o tener el lujo de presionar el botón de repetición en la alarma, no es bueno para ti.

La mayoría de los relojes de alarma o teléfonos inteligentes tienen un tiempo de repetición predeterminado de nueve minutos. No está claro por qué los primeros fabricantes de relojes de alarma eligieron esto como el incremento de repetición perfecto, pero sigue siendo el estándar hasta el día de hoy. Perder nueve minutos más en una siesta puede no parecer inofensivo, pero puede tener efectos perjudiciales en la calidad de su sueño.

Despertar correctamente

Para despertarse de manera eficiente y "en el lado derecho de la cama", debe levantarse al final de su ciclo REM. REM significa movimiento ocular rápido y es lo que ocurre cuando estás en un sueño profundo. Su cuerpo se está recuperando pero su cerebro está activamente despierto, por lo que es importante que solo se despierte al final del ciclo para sentirse adecuadamente descansado.

Cuando presionas el botón de repetición, te das unos nueve minutos para volver a entrar en un ciclo REM. Según un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews, Uno de los factores más críticos es la etapa del sueño antes de despertar. Cuando suene la alarma de repetición, es posible que esté justo en el medio de ese ciclo REM. Esto significa que no obtendrá ningún sueño reparador o profundo durante su período de repetición.

Recomendación de los médicos al despertar

Para asegurarse de que se está despertando en un buen momento de su ciclo REM, diga adiós a su botón de repetición. Mirar hacia la luz de la mañana es lo que le da al cerebro ese desencadenante profundo de que su ciclo de sueño-vigilia gira correctamente. Si levantarse de la cama cuando suena la alarma parece imposible, es hora de reevaluar sus hábitos de sueño.

Si depende en gran medida de unos pocos ciclos de repetición cada mañana, puede significar que padece un trastorno del sueño o simplemente no está durmiendo lo suficiente de alta calidad. La Dra. Reena Mehra, de la Clínica Cleveland dice que debe asegúrese de dormir de siete a ocho horas lo suficiente y de una buena calidad de sueño.

Si sabe que tiene entre siete y ocho horas de buen sueño, pero todavía es adicto al botón de repetición, el Dr. Mehra sugiere consultar a un médico para evaluar su salud. Es posible que tenga un trastorno del sueño subyacente que deba abordarse.

Dedica tiempo y disciplina a evitar la repetición y, finalmente, saldrás de la cama cuando suene la alarma. Si bien es un hábito difícil de romper, una vez que deje de depender de esos nueve minutos adicionales, es posible que se sienta más renovado y de mejor humor después de despertarse. Dormir de siete a ocho horas cada noche también fortalece su sistema inmunológico.