Lo que no viste en ‘Avengers: Endgame’, la segunda batalla entre Hulk y Thanos

Luego del épico enfrentamiento entre Hulk y Thanos en Avengers: Infinity War, todos nos quedamos con ganas de una revancha, un enfrentamiento en el que Bruce Banner saliera victorioso, sin embargo, los directores decidieron omitir este segundo encuentro en Endgame… pero estuvo a punto de suceder.

Recordemos que Hulk fue enviado de regreso a la Tierra por Heimdall y le informó a los Vengadores sobre la llegada de este nuevo villano, y aunque prácticamente todos nos quedamos con la idea de ver a estos dos personajes luchando de nuevo (entre ellos los mismos directores), Stephen McFeely y Christopher Markus, guionistas de Avengers: Endgame, explicaron por qué no sucedió.

“Sé que muchas personas decían que no podían esperar la revancha. Bueno, eso habría tenido sentido si no se hubiera convertido en Smart Hulk. Es alguien completamente diferente, y eso no es lo que lo impulsa. Así que nunca pensamos, 'Oh, él realmente está tratando de atacar a Thanos ahora'”.

Lo que no viste en ‘Avengers: Endgame’, la segunda batalla entre Hulk y Thanos

Luego entonces, el Hulk de Infinity War era quien se encontraba motivado por luchar de nuevo contra Thanos, no Smart Hulk, quien era el nuevo personaje de la tetralogía.

De hecho, McFeely y Markus confesaron que el plan original era introducir a Smart Hulk al final de la primera parte, más luego de reflexionar que el momento de tristeza y decepción no era el más adecuado para introducir a un “nuevo” personaje, optaron por que Hulk fuera quien sujetara a Thanos durante el interrogatorio al comienzo de Endgame.

Ahora bien, todo esto fue gracias a las ilustraciones conceptuales que Marvel Studios presentó durante la D23 Expo, que se llevó a cabo hace tan sólo una semana en Anaheim, California, en donde se podía observar a Thanos y Hulk luchando de nuevo, pero con nuestro amigo verde tomando la delantera.

Te podría interesar: Reglas para ver ‘Avengers: Infinity War’ con tu novia

Lo que no viste ‘Avengers: Endgame’, la segunda batalla entre Hulk y Thanos

Las imágenes fueron compartidas en Reddit, y en ellas también se veía a Iron Man en compañía de War Machine, Spider-Man y Pepper Potts; y aunque al final no pudimos ver a Hulk enfrentándose de nuevo a Thanos, estos bocetos muestran parte de lo que nos hubiera gustado ver.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.