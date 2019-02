Lo que más odian las mujeres después de tener sexo.

La mayoría de las mujeres después del sexo no quedan totalmente satisfechas, pero todo depende de ella y de su pareja, el juego que tengan en la cama y si llegan o no a su orgasmo, pero en algo que han coincidido es en lo siguiente.

Lo que odian después del sexo.

Después de que los químicos se sueltan durante la relación sexual como lo son la oxitocina, endorfinas y la exquisita dopamina, esto es lo que odian las mujeres.

Que se duerman

Sí, el placer es capaz de provocar la sensación de paz y descanso en el cuerpo. Pero, no es argumento, para que en cuanto terminen se duerman. De verdad, no tiene nada que ver con lo sentimental, (en caso de que no sean pareja), pero es de muy mal gusto.

La pregunta

Para ellas es bastante desagradable que sus parejas le pregunten ¿te gustó?, de hecho en algunos casos ni siquiera conviene tocar el tema, pues seguro está muy decepcionada.

Que tomen el celular

La tecnología vino a renovar la manera en que nos comunicamos. E inclusive el sexo ha tenido su traspaso en las redes sociales.

El comparativo

Creo que nadie quiere escuchar sus comparaciones. No importa si son buenas o mala, es muy incómodo que saquen a relucir experiencias sexuales de su pasado.