Lo que los hombres odian que las mujeres hagan en el sexo.

La terapeuta Tracey Cox revela cuatro cosas que los hombres odian que las mujeres hagan durante el sexo pero jamás se las dicen y es por esta razón que aquí te decimos para que estés infamada.

QUE SEA MUY ESCANDALOSA

Gemir un poco es fantástico, pero gritar como una loca como si a una la estuvieran intentando matar no lo es tanto, sobre todo si las paredes del apartamento o casa en cuestión son de papel. "Es bastante vergonzoso para ellos", advierte la experta.

QUE SEA UNA ESTRELLA DE MAR

Si no lo sabes, ser una estrella de mar en la cama es abrirte de piernas y brazos y no hacer prácticamente nada. No mover un músculo es lo menos erótico del mundo, tanto para ellos como para ellas.

QUE NO SE LAVE LOS GENITALES

La falta de higiene íntima en la cama es, en pocas palabras, una falta de respeto. No puedes pretender practicar sexo oral y que tus genitales no estén limpios y aseados.

INSEGURA CON SU CUERPO

Taparse con las sábanas todo el rato, hacerlo solo con las luces apagadas, no dejar que el hombre vea su cuerpo.

