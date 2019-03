Lo que les gusta a las mujeres en el sexo según su signo zodiacal.

Tal vez quieres complacer a tu mujer y darle todo el placer pero no todas las mujeres somos iguales, así que si quieres saber como hacerla llegar al climax sigue leyendo porque aquí te presentamos lo que le gusta a cada mujer según su signo.

ARIES

La mujer de Aries: apasionada, sexual, impulsiva... estas características que muchas veces pueden traerle problemas, en el sexo se convierten en una bendición. La ariana puede convertirse en una fiera en la cama, lo cual puede disgustar a su pareja si no le gustan las expresiones.



Quien dome a esta mujer en la cama, la tendrá para siempre. Es importante que a la ariana se la sorprenda... no soporta el aburrimiento ni la rutina. Si el sexo se vuelve rutinario, no estará contenta y los problemas pueden surgir en la relación.

Es importante que le destaques sus proezas sexuales, no llegar a adularla, pero sí hay que decirles las cosas que están haciendo bien. La buena ariana siempre aprende, así que la próxima vez, lo hará mejor.

Es una mujer aventurera: ama las experiencias y los retos. Es importante que siempre la retes a desafíos nuevos y excitantes.



A este signo le gusta también el equilibrio; así que no esperes que ella te dé placer todo el tiempo, debe haber una contraprestación.

TAURO

La taurina no es una persona que viva de fantasías ni quiera experimentar cosas muy alocadas. Es más bien una mujer tradicional, que le gusta ir lento en la cama; se debe tener paciencia con ella. Todo lo conocido le da seguridad, por eso le gusta la rutina. Jamás hay que presionarla para que haga nada.



Es importante que se le enseñe que un poco de cambio en el plano sexual, reaviva la pasión. Tal vez ir sorprendiéndola de a poco sea la clave para volverla a encender.

Es una mujer que se conquista lentamente, se le debe dar confianza todo el tiempo. Agradecerá sexualmente un buen regalo.

Es importantísimo encontrar qué la vuelve loca en la cama; dado que con esto despertarás una pasión indomable.



A la mujer de Tauro le gusta la sensualidad y, si la pierde, hay que ayudarla a que la reencuentre.







GÉMINIS

La mujer de Géminis es desconcertante en todos los planos de su vida, incluso en el sexual. A veces le gusta un sexo ardiente y pasional, otras veces un sexo lento y tierno. Por eso habrá que aprender a saber en qué estado se encuentra en un momento determinado, para saber cómo tratarla en la cama. Tal vez preguntarle no está demás.

La geminiana es una mujer que suele ser muy buena conversadora, así que hay que aprovechar esta cualidad para descubrir qué le gusta en la cama.

Aman lo nuevo, pero siempre que ambos lo disfruten; no le gusta que haya desequilibrios. Prefieren la originalidad y que su pareja le enseñe cosas nuevas.

CÁNCER

La mujer de Cáncer es de las más sensibles y tiernas del horóscopo: eso le gusta también en la cama. Disfrutar de la previa, recorrer su cuerpo, experimentar con aromas, luces, temperaturas... usar mucho la imaginación para excitarla. No ir directamente al coito, porque no disfrutarán del sexo.



Cuidado con las críticas que puedas hacerle en la cama, es una mujer muy sensible. Sí le gusta que le enseñen nuevas experiencias sexuales.

La mujer de Cáncer aprende mucho de sus relaciones pasadas así que, mientras más grande y más experimentada, mejor hará el amor.

Es importante que le destaques qué está haciendo bien, como así también sería interesante que aprendas qué le gusta exactamente a ella.



La canceriana ama la comida, así que podrías usarla en tus relaciones sexuales con ella. ¡A usar la imaginación!.



Todo lo que sea tranquilo le gusta, difícilmente le interese cualquier tipo de agresividad sexual.

LEO

La leonina necesita halagos, mimos y adoraciones. Es una mujer que ama que le hagan todo en la cama; le gusta sentirse muy bien atendida, como una reina.



Es importante que destaques mucho sus proezas sexuales y lo bien que la estás pasando; obvio, hay que saber aprovecharse de esto. Lo mejor es que le destaques exactamente las cosas que más te gustó que te haga y, como siempre buscará que la alaben, volverá a hacerlo siempre y cada vez mejor. ¡Hay que aprovecharse de su egocentrismo!... probablemente ella ni se entere que la manipulas tan fácilmente.

A la leonina también le gustan las cosas extravagantes en lo sexual: una visita al sexshop le encantará. Si es muy tímida, no la obligues, luego la sorprenderás con lo que compraste.

Es una mujer pasional, así que le gusta lo ardiente. A pesar de su orgullo, la leonina sabe escuchar, aprende de lo que le digas.



¡La leonina es juguetona! Reír en la cama, es fundamental.

Hazle así el amor y vuelvela loca de placer.

VIRGO

La Virgo es una mujer obsesionada en muchos ámbitos, incluso en cuestiones sexuales. Cualquier problema que vea en la cama, ¡no la dejará dormir!. Es importantísimo que en el plano sexual esté segura y tranquila. Se debe ir muy lento con la virginiana.



Es una persona que siempre busca la perfección; analizará su relación sexual todo el tiempo para buscar qué se puede mejorar. Es importante que la ayudes y le des seguridad: decirle qué te gusta exactamente servirá.



Es fundamental siempre estar impecable para ella; la seducción le entra por todos sus sentidos, no tolerará que algo no esté funcionando bien.



Es un signo que suele ser tímido y callado, esto puede traer problemas en el plano sexual, dado que no dirá si algo le incomoda o qué le gusta... así que habrá que encontrar la forma de descubrírselo.

Es una mujer más bien fría y rutinaria. Por lo tanto, si se quiere reavivar la pasión sexual, es fundamental primero preguntarle si tal o cual cosa le gustará: no suelen gustarle las sorpresas.

Le gustan los ambientes tranquilos y pacíficos, nada de cosas imprevistas. La previa sexual para la virginiana, es importantísima.

LIBRA

La libriana es refinada, limpia, no le gustan las chanchadas... así que cuidado con lo que se hace en la cama sin consultar. Es una mujer mayor mente fría y lógica, es difícil hacer que se entregue a sus pasiones. Siempre está pensando en todo lo que hace, hizo y lo que hará.



El objetivo con la mujer de Libra, es lograr que esa cabeza fría y calculadora se "apague" durante el sexo, para que así pueda comportarse pasionalmente. Lograr esto es un gran desafío.

En general, la libriana prefiere el sexo lento, con mucha piel. También es fundamental que su pareja esté impecable, que hasta en el recoveco más profundo huela bien.



Es una persona equilibrada, así que no le gusta que estén solamente pendientes de ella... necesitan satisfacer a la otra persona. Será importantísimo que le digas siempre qué te gusta en el sexo.

ESCORPIÓN

La mujer de Escorpio suele ser muy salvaje y sexual. Suele mezclar sus sentimientos con el sexo, así que cuidado cómo se la trata en la cama. Es importante satisfacer a esa bestia que lleva adentro, pero también es posible enseñarle que, con delicadeza, se puede lograr un sexo placentero.



A la escorpiana la enciende cualquier cosa que sea sexy, le gusta indagar y descubrir. Es un mujer sensible, así que no le hagas fuertes críticas; siempre con sutileza.

Muchas veces la mujer de Escorpio es insaciablemente sexual... por lo tanto, en ocasiones, es mejor sexo de unos pocos minutos, pero repetirlo muy seguido.

Le gusta también arriesgarse en las cuestiones sexuales, así que, traer novedades en la cama, la enciende muchísimo. Como es una mujer que dice lo que piensa, hay que aprovechar esta cualidad y descubrir qué la satisface.



A diferencia del hombre escorpiano, a la mujer escorpiana le gusta que la seduzcan siempre.

SAGITARIO

A la sagitariana le gusta el sexo divertido, aventurero y novedoso. Hacer el amor en lugares diferentes, incluso riesgosos o divertidos, le encantará.



Es una mujer que se atreve a lo diferente, para encenderla es fundamental no ser rutinarios. Llevarle propuestas diferentes la excita. Odian el aburrimiento; el momento del sexo para ella debe ser de pura diversión y risas.

La mujer de Sagitario es directa y su pareja debe serlo también; así que siempre hablar de cualquier problema que surja en el plano sexual.

Le gustan las fantasías poco tradicionales, hay que ser muy innovador con ella. No hay que caer en la rutina. Además es sumamente pasional, así que a disfrutar de eso también.

CAPRICORNIO

La mujer de Capricornio ama la seguridad, la rutina; lo mismo en la cama. A veces es reacia a hacer cosas nuevas, no es alguien que quiera tener experiencias muy atrevidas. A lo sumo le pueden interesar los objetos sexuales, pero muy ocasionalmente.



No le gusta que se vaya rápido al coito, es una mujer lenta, que prefiere que la seduzcan cada vez que van a hacerle el amor. También detesta cualquier vulgaridad, así que ojo con lo que se le pide... será mejor hablar bien los temas sexuales y jamás obligarla a nada.



A la capricorniana la seduce la organización y la comodidad, no disfruta plenamente el sexo de aventura, en lugares exóticos o extravagantes. Ella prefiere, en general, la seguridad de la cama y la higiene hogareña.

También es una mujer poco romántica, así que se debe entender que eso no debe incluirse en la cama.

Para muchos signos, esta mujer puede ser aburrida en la cama, porque no deja llevarse por los impulsos... pero también es una mujer de la cual se puede confiar.



El mayor reto con la capricorniana es lograr que se desate sexualmente un poco: si haces esto, habrás logrado algo muy importante y la conquistarás para siempre.

ACUARIO

Como buena acuariana, es muy especial en el amor y el sexo... ella es creativa, innovadora e inteligente y espera lo mismo de su pareja.



Es importante saber complacer a la acuariana, siempre hay que buscar la novedad, sorprenderla en cada encuentro sexual. La acuariana tiene una naturaleza impredecible y nada convencional, por lo tanto aman las tendencias liberales y experimentar. Sería bueno charlar con ella de estos temas, para saber hasta dónde está dispuesta a llegar con sus ideas liberales en cuanto a lo sexual. Hay que recordar que la mujer es muy especial en los temas sexuales, no es fácil como el hombre.



Tener en cuenta también que la acuariana no suele ser muy pasional ni demostrativa, pero sí disfruta del buen sexo. Es importantísimo innovar, buscar cosas que la sorprendan...

Aprender, para las acuarianas, es hermoso; amarán a la pareja que les enseñe el buen sexo. Cuando le enseñes eso, la tendrás para siempre a tu lado.



OJO, la idea NO es intentar cambiar los gustos de ella, porque le disgusta eso... sino que le ayudes a experimentar un mundo que no conocía.

PISCIS

La pisciana es sensible y optimista. En la cama necesita mucho de esa sensibilidad, hay que ser muy tierno con ella. Lo más importante es ganar su confianza porque, de lo contrario, no se abrirá del todo en sus relaciones sexuales. Cuando se la nota dudosa y poco participativa, significa que no está cómoda.

A esta mujer le atraen los objetos sexuales, le gusta experimentar, pero difícilmente con "agresión". Le gustan los cariños y el romance; le encanta que le generen un ambiente tranquilo.

Aman el silencio, sentir la pasión del sexo... todo lo que se tenga que hablar del tema sexual, debe hacerse antes o después, nunca durante el acto, a menos que sea muy necesario.



Es una mujer creativa y con muchas fantasías sexuales, debes descubrir cuáles son para poder satisfacerlas. La pisciana suele ser una mujer delicada, le gusta que le hagan el amor, como si estuvieran haciendo arte.