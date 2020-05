Lo que las mujeres buscan en un hombre ¡Asombroso!

Seguramente en muchas ocasiones has usado la famosa expresión “es que no sé qué es lo que quieren las mujeres”, esto haciendo referencia a qué es lo que desean de los hombres, ya sea porque no sabes qué más hacer o simplemente porque ya no entiendes, pero calma, aquí te diremos, de acuerdo a un estudio, algunas de las cosas que buscan en un hombre.

Cosas que una mujer busca en un hombre

Así es, hay ciertas cosas que las mujeres buscan en un hombre, y un claro ejemplo de esto es lo que comenzó a indagar la doctora Suzanne Degges- White quien analizó lo que las féminas, entre 18 y 75 años, requieren de los hombres en su vidas, ya sean parejas, amigos, familiares, etc.

Un punto muy importante que señala la experta, es que las mujeres no requieren de parejas que pongan toda su energía para dar a conocer que son fuertes, varoniles, etc, solamente buscan que se pongan su nivel, que las traten bien, que las cosas sean justas y que puedan asegurarse de que la chispa de la relación no se apagará; las cosas que quieren son las siguientes.

Como comentamos, son 15, entre ellas están la honestidad, confianza, que considere los sentimientos de los demás, madurez en sus emociones, que esté abierto a nuevas experiencias de una forma segura, compañerismo, y las que a continuación presentaremos, esto en cuanto a lo que señala la experta.

Respeto: Buscan que sean respetadas, de no ser así es un principal motivo para que finalice la relación.

Comunicación: Ama que esta esté presente, más porque ayuda a que se eviten grandes discusiones.

Responsable: Que sea un hombre que acepte sus acciones y que no caiga en culpas.

Que demuestre el amor: No solo que sean palabras sino que también lo demuestre con acciones.

Complaciente: No significa que diga si a todo, sino que busque su satisfacción pero también la de su pareja.

Amistad: Que brinde un trato como lo hace con sus allegados.

Sensibilidad: Tomarla en cuenta y no hacerla de menos por el hecho de su sexo.