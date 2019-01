Lo que hace cada signo zodiacal cuando ama en silencio

Tal vez piensas que no se nota, pero el amor es un sentimiento tan fuerte, que en la mayoría de las ocasiones es prácticamente imposible de ocultar.

Ya sea por miedo o porque se trata de un “amor prohibido”, a veces intentamos ocultar nuestros sentimientos, pero expertos han estudiado cómo se comportan los signos cuando están enamorados y el día de hoy te diremos qué es lo que hace cada uno cuando ama en silencio.

Aries

Es fácil saber que Aries está enamorado, porque incluso cuando intenta evitarlo, no puede parar de hacer preguntas sobre la persona que le gusta. Desea saber todo de ella y sus interrogatorios nada sutiles lo delatan.

Géminis

Géminis es súper sociable y le encanta estar con la gente, pero cuando le gusta una chica, o chico, tiende a alejarse para que no sea tan obvio. Suele ir y venir constantemente porque no quiere que se de cuenta, pero no puede estar lejos de esa persona.

Sagitario

El lenguaje no verbal es muy poderoso y más cuando se trata de un Sagitario porque cuando está enamorado tiende a dejarlo mal… Bueno, no mal, simplemente es súper evidente que le gusta una persona. Buscará cualquier excusa para estar cerca de ella y tocarla, tener algún contacto físico, ya sea tomarla de la mano, darle un abrazo, rozarla, acercarse, mirarla… En fin, no puede evitarlo.

Virgo

Virgo es súper cerrado y deja su intimidad únicamente para sí mismo, pero una vez que has conquistado su corazón será como un libro abierto; te contará sus sueños, metas anhelos, miedos y todo lo que es importante para él.

Tauro

Podrá ser celosos, posesivo y terco, pero lo romántico nadie se lo quita. Cuando Tauro está enamorado, te hará sentir la persona más especial del mundo, porque eso eres para él. No obstante, luchará consigo mismo por no ser tan evidente y comenzará el mismo jueguito de ir y venir de Géminis; a veces cariñoso, a veces distante.

Cáncer

Contrario a lo que se pensaría, Cáncer es muy bueno para ocultar sus sentimientos, sólo que se pone a la defensiva y no quiere que ninguno de sus amigos mencione algo sobre su persona especial... Se pondrá en una actitud tan nefasta que toda su negatividad lo pondrá en evidencia.

Leo

Leo es tan vanidoso que cuando alguien le gusta le es imposible no intentar parecer lo máximo para ella. Se volverá más carismático, sociable, alegre, extrovertido y todo lo necesario para demostrarte que es la persona con la que quieres.

Libra

Libra es muy indeciso cuando está enamorado. Por un lado te querrá decir todo lo que siente por ti, pero por otro no quiere cometer ningún error, así que se arrepiente de tan siquiera tener la idea de revelar la verdad. Además, mientras decide si sí o sí no, tendrá todas la atenciones contigo y después desaparecerá sin dar explicaciones.

Escorpio

Si Cáncer es bueno para ocultar sus sentimientos, Escorpio es todo un experto. Controla sus emociones a la perfección y quien sea del que esté enamorado, ni se imaginará todo lo que siente por ella. Eso sí, puede que en algún momento eche algúnn piropo o destaque alguna cualidad de esa persona, algo que no hace con cualquiera.

Capricornio

Como tiene tanto miedo de salir lastimado, intentará ser tu amigo y conocerte bien antes de hacer algún movimiento. Estudiará el terreno para identificar si tiene alguna oportunidad y una vez que lo considere adecuado, confesará sus sentimientos.

Acuario

Aún cuando le teme al compromiso, una vez que se ha enamorado, Acuario te tratará como su prioridad. De hecho, querrá que estés presente en todos los momentos importante de su vida; te invita a su graduación e incluso a sus eventos familiares.

Piscis

Aunque sabe ocultar muy bien sus sentimientos, siempre habrá algún detalle que lo dejará en evidencia. Además, no es como que quiera ocultarlo para siempre, pues después de los detalles (hechos por sí mismo) comenzarán las miradas, indirectas, coqueteo y demás señales que lo delatarán por completo.