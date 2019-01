Lo que esta pasándole a la reina Letizia.

Definitivamente, el tiempo no pasa en vano en nadie y es así como descubrimos que la reina Letizia también tiene canas, y es que en su más reciente presentación algunas escaparon y logramos verlas.

Existe la prensa letizista, es la que se especializa en cada movimiento, look, mueca y desplante así como sonrisa de la esposa del rey Felipe VI; es por ello que nada de lo referente a doña Letizia se escapa a nadie.

Hace varios días, que no la mencionábamos y en las últimas semanas Letizia nos dio un descanso. Apenas si la información sobre los gastos en vestuario de Meghan Markle la rozó al mencionarla como la cuarta en una hipotética lista de aristócratas gastadoras en moda.

Pero ahora la prensa que la sigue a cielo y sombra encendió todas las alarmas: Letizia, reina, amada, odiada e influencer moderna (sin usar redes, la reina es una gran creadora de tendencia para las mujeres) lució varias canas en su peinado.

¿Nueva tendencia?

Que una reina bellísima y relativamente joven como es ella no tiña completamente su cabello es casi una bomba periodística. Y así lo retratan los portales del mundo entero.

Letizia apareció en la pascua militar española con el pelo recogido, pero esta vez nadie se fijó en el peinado. Por una vez nadie lo hizo. Las preguntas brotaron a raudales. Y no. Letizia no ha abandonado su aspecto. No es que no tuvo tiempo de teñirse. No es que nada. El look de llevar unas pocas hebras de cabello al natural es una decisión que reivindica su aspecto natural y sus años, en esta lucha que las mujeres del planeta llevan adelante por ser aceptadas como son.

Letizia no está sola

Kate Middleton (la esposa del príncipe William) y Salma Hayek también han lucido canas en los últimos tiempos. El colectivo se engloba bajo el hashtag #grombe y gana terreno. Y Letizia, desde su lugar, ha llegado para aportar lo suyo.

Kate Middleton.

Salma Hayek.

¿Tu te animarías a seguirla?