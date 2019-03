Lo que debes saber sobre el Miércoles de Ceniza

Este miércoles 6 de marzo da inicio la Cuaresma, tiempo destinado a la preparación espiritual para la fiesta de Pascua o Domingo de resurrección, y si aún hay ciertos datos que desconoces, hoy te contaremos los esenciales para poder vivir este tiempo litúrgico con intensidad.

1. Es el primer día de la Cuaresma

Con el Miércoles de Ceniza comienzan los 40 días de preparación para los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Semana Santa. Durante la celebración de la Misa, se bendice e impone en la frente de los creyentes la ceniza de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

2. La imposición de las cenizas surge en los primeros siglos del cristianismo

Durante los tiempos de la Iglesia primitiva, las personas solían colocar la ceniza en sus cabezas y se presentaban ante la comunidad con un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo.

La imposición de las cenizas surge en los primeros siglos del cristianismo.

3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios

“El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios”, artículo 125 del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia.

4. Las cenizas tienen varios significados

La ceniza se utiliza como signo de humildad y penitencia, pero también le recuerda al cristiano su origen y su fin: "Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Gn 2,7); "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Gn 3,19).

5. Las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos

Para llevar a cabo la ceremonia del Miércoles de Ceniza, los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior son quemados, rociados con agua bendita y aromatizadas con incienso.

6. Las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía

Al terminar la homilía, las cenizas son impuestas en la frente del creyente, haciendo la señal de la cruz, mientras el ministro dice las siguientes palabras bíblicas: “Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás”, o “Conviértete y cree en el Evangelio”.

7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa

Si bien la imposición de las cenizas puede realizarse sin Misa previa, lo más recomendable es presenciar la liturgia de la palabra. Además, es importante recordar que la bendición de estas sólo puede ser realizada por un sacerdote o diácono.

Estos son los detalles esenciales que debes conocer sobre la Cuaresma para vivirla intensamente.

8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos

Cualquier persona puede recibir las cenizas, pero tal y como lo especifica el Catecismo, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo, los sacramentos sí.

9. No es obligatorio recibir las cenizas

La imposición de las cenizas no es obligatoria puesto que el Miércoles de Ceniza no es un día precepto. No obstante, muchas personas acuden a la Santa Misa este día.

10. No existe tiempo exacto para llevar las cenizas en la frente

Después de recibir las cenizas en la frente, uno se va meditando en las palabras del sacerdote, sin embargo, estas pueden ser retiradas inmediatamente si así se desea. No existe un tiempo determinado para conservarlas.

11. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia

Para todos aquellos dentro de un rango de 18 a 60 años, el ayuno y la abstinencia son obligatorios durante el Miércoles de Ceniza, por lo tanto, se permite solo una comida “fuerte” al día. Por otra parte, a partir de los 14 años, abstenerse de comer carne es obligatorio durante todos los viernes de Cuaresma.