Lo que debes saber sobre el COVID-19 asintómatico

Desde el inicio de la pandemia, los expertos en salud han explorado el papel potencialmente importante de los portadores asintomáticos en los brotes de COVID-19. Ha sido uno de los grandes misterios sobre el coronavirus, ya que es algo que no se ha rastreado a fondo con otras enfermedades respiratorias.

La evidencia sugiere que casi la mitad de todos los casos de COVID-19 pueden no presentar síntomas. Además, aquellos que nunca presentan síntomas, especialmente los niños, pueden tener el potencial de contagiar con la misma facilidad que las personas infectadas con síntomas.

Pacientes asintomáticos requieren prueba de Covid-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades modificaron sus pautas de prueba a principios de esta semana, indicando que las personas que no tienen síntomas de COVID-19 no necesitan hacerse la prueba, incluso si posiblemente hayan estado expuestas a alguien con la enfermedad.

El director de los CDC luego aclaró que esas personas pueden ser consideradas para las pruebas. Los expertos en salud dicen que será un gran desafío controlar el COVID-19 si ni siquiera sabemos quién lo tiene. Incluso las personas sin síntomas pueden (y tendrán) una gran influencia en el futuro de la pandemia.

Aunque muchas de las preguntas con respecto a la transmisión asintomática siguen sin respuesta, los científicos han recopilado una serie de conocimientos nuevos en los últimos meses que han ayudado a pintar una imagen más clara de lo que está sucediendo con las personas infectadas que nunca desarrollan ningún síntoma.

Covid-19 asintómatico

Aquí hay algunas cosas que ahora sabemos sobre los portadores asintomáticos:

Posiblemente estén en todas partes

Los casos asintomáticos probablemente estén en todas partes, pero aún no se tienen cifras exactas. En junio se publicó un estudio que muestra que alrededor del 40% de las personas infectadas que se hicieron la prueba del COVID-19 en una pequeña ciudad italiana no tenían síntomas.

La guía de los CDC actualmente establece que las personas asintomáticas aquí en los Estados Unidos pueden representar hasta el 40% de los casos. Los científicos pueden estimar el número a través de estudios, pero estas estadísticas apenas captan la realidad de toda una población.

Incluyen personas de todas las edades

Los datos del inicio de la pandemia sugirieron que los casos asintomáticos se inclinaron hacia los más jóvenes y en su mayoría involucraban a personas de 20, 30 y 40 años.

Los niños también parecen jugar un papel mucho más importante en la propagación silenciosa de COVID-19 de lo que se pensaba originalmente. La razón principal de esto, según los investigadores, es que los niños normalmente no experimentan síntomas graves de COVID-19; tienden a no presentar síntomas o síntomas tan leves que pasan desapercibidos o ignorados.

No es seguro si el virus en el cuerpo es infeccioso

Un estudio reciente de Corea del Sur encontró que las personas asintomáticas y sintomáticas tienen una carga viral similar en sus cuerpos, que es la cantidad de virus que se encuentra en la garganta y la nariz de las personas. Esto indica que las personas asintomáticas podrían potencialmente propagar el coronavirus con la misma facilidad que las personas con síntomas.

Pero los científicos no están del todo convencidos de que ese sea el caso. Alternativamente, ese material viral detectado en portadores asintomáticos puede no ser infeccioso; podrían ser piezas virales muertas que aún no se han eliminado del cuerpo.

No pueden propagar demasiado el virus

Se cree que toser y estornudar son la principal forma en que las partículas de coronavirus salen e infectan a nuevas personas. En teoría, si una persona infectada tiene síntomas, es muy probable que tosa y estornude más y expulse más gotitas respiratorias al medio ambiente.

Teorías del por qué algunas personas infectadas no desarrollan síntomas

Una teoría, respaldada por una investigación realizada por la Clínica Mayo, sugiere que las vacunas infantiles, como las vacunas contra la neumonía y la polio, pueden aumentar la capacidad del sistema inmunológico para eliminar el COVID-19 antes de que aparezcan los síntomas.

Otra creencia es que las personas pueden tener cierto grado de inmunidad por haber estado previamente infectadas con un coronavirus. Hay al menos otros cuatro coronavirus que causan el resfriado común, dijo Juthani, y nuestros cuerpos no se olvidan fácilmente de ellos.

La infección asintomática puede causar daños duraderos

Incluso si una persona infectada con el coronavirus no tiene síntomas obvios, la infección podría provocar daño cardíaco a largo plazo e inflamación interna en ciertas personas. Esa inflamación subyacente puede desencadenar posteriormente complicaciones como arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco.

Es probable que la propagación asintomática esté ocurriendo a nuestro alrededor. Si una persona no tiene síntomas, no pensaría en hacerse la prueba o aislarse, de ahí la importancia continua de usar máscaras. Aunque las personas asintomáticas pueden no transmitir el virus tan fácilmente como las personas sintomáticas, aún pueden pasar el testigo a la siguiente persona.