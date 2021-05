Lo que debes saber para elegir a un cirujano estético confiable

Los procedimientos cosméticos mal ejecutados pueden dañar a los pacientes o dejarlos con cicatrices permanentes. Por ello, es esencial elegir un cirujano estético en quien pueda confiar y que sea profesional.

Según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, las solicitudes de procedimientos cosméticos como inyecciones de Botox, rellenos y remodelación de la nariz van en aumento.

A medida que aumenta la demanda de los pacientes, los cirujanos plásticos deben ser examinados adecuadamente para ayudar a los pacientes a evitar daños o incluso la muerte.

Para ayudarte a elegir un cirujano estético adecuado, en La Verdad Noticias te compartimos los consejos de los expertos al momento de elegir a un profesional de la cirugía estética.

Su cirujano estético debe estar certificado

Es fundamental preguntar si su cirujano tiene certificaciones, ya sea por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de México o de la junta de cirujanos del país al que viaja para su procedimiento.

Sin esta certificación, es posible que su cirujano no tenga los conocimientos médicos para realizar con éxito el procedimiento estético que desea o, en circunstancias extremas, estar operando ilegalmente sin una licencia médica.

Revise las reseñas de otros pacientes

Además de tener una certificación de la junta de cirugía plástica, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos recomienda revisar el portafolio de un médico antes de reservar su cita.

Deben tener buenos ejemplos de fotos de antes y después del procedimiento específico que desea para que pueda tener una buena idea de su trabajo y los resultados.

Además de excelentes fotos de antes y después, deben tener excelentes críticas de antiguos clientes en su sitio web. Si nota que faltan, es posible que deba investigar un poco más para asegurarse de que tengan una lista completa de clientes satisfechos.

No debe sentir que le impone procedimientos

Los cirujanos plásticos no son vendedores, no deberían intentar venderle procedimientos adicionales sobre los que no preguntó. Según la Clínica Cleveland, un cirujano que intenta realizar una operación de nariz con sus implantes mamarios por un costo adicional es una señal de alerta.

Debe sentirse cómodo con su cirujano y sentir que está trabajando con usted para abordar sus inseguridades en lugar de señalar todas las características que personalmente cambiarían.

"Idealmente, desea encontrar un cirujano estético que trabaje con usted para definir sus objetivos y brindarle expectativas realistas para su cirugía cosmética o reconstructiva", dijo el Dr. Graham Schwarz, de la Clínica Cleveland.

