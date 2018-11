Lo que debes saber de tu "amor ideal", según tu signo zodiacal

Como mujeres, en la cabeza siempre hemos tenido a hombre ideal, de nuestros sueños e incluso conocido como nuestro "Príncipe Azul", pero ¿de verdad quieres eso?

En muchas ocasiones las cosas no salen tal y como las planeamos; pero el horóscopo nos dice mucho de lo que queremos y esta es una de las maneras en las que indirectamente, seguro llegas a la persona que tanto deseas.

ARIES

Una cosa que sin duda te vuelve loco en una relación es el punto en el que tu pareja presuma mucho lo que tiene y sea egoísta. Tú necesitas a una persona altruista y amante de la naturaleza, alguien que se preocupe por su bienestar espiritual antes que las cosas materiales. Solo una persona con esas características será una buena compañía para ti.

TAURO

Como pareja, a ti te molestan las personas ineficientes, ya que tu personalidad es tan fuerte y directa, que no puedes contener las ganas de decir todo aquello que te molesta y esto desatará constantes peleas que los llevarán a terminar la relación cuando menos lo pienses, así que aléjate de hombres con ese tipo de características.

GÉMINIS

A ti te molestan los hombres impacientes que cada 5 minutos dice que ya se quiere ir cuando se encuentra en una reunión que no le agrada. Los géminis se caracterizan por ser muy sociables y amistosos y esto podría terminar asfixiándolo. Necesitas a alguien tan amistoso y sociable como tú.

ESCORPIÓN

Algo que te molesta demasiado de una pareja es cuando se queja continuamente de cada detalle insignificante. Quejarse sobre el mundo no resolverá sus problemas y una pareja con ese tipo de actitud te desgastará demasiado. Tú necesitas a una persona positiva y perseverante.

LEO

Como Leo, eres asombrosamente brillante e imaginativo. Una cosa que lo molestará en una relación es el punto en el que tu pareja se rinda fácilmente. Necesitas a una persona con pensamiento crítico, realmente te molesta cuando otros no le dan una oportunidad razonable.

VIRGO

Algo que te molesta de una relación es el punto en el que tu pareja sea lento o desmotivado. Como Virgo, tienes muchos objetivos y sueños por cumplir. Visualizas tus fantasías y encuentras una forma de lograrla. Si te relacionas con una persona negativa y con pocas aficiones, esa relación no durará más que tres días.

LIBRA

Como Libra, eres incansablemente enérgico y muy amigable. Una de las cosas que te molestan de una relación amorosa es cuando tu pareja parece no tener entusiasmo por tus intereses o por tu círculo de amigos. Así que necesitas a una persona empática que se relacione fácilmente con los demás.

ESCORPIÓN

Una de las cosas que te vuelve loco en una relación es el punto en el que tu pareja se ausenta por largos periodos de tiempo. Tú necesitas de su compañía para sentir que realmente existe algo entre ustedes. Las relaciones a distancia no son lo tuyo y lo mejor es que te relaciones con una persona que viva en la misma ciudad que tú.

SAGITARIO

Algo que te molesta de una pareja es que sea una persona apartada y frívola. Tú eres amante de la conversación y la diversión al aire libre, es por ello que los hombres de pocas palabras son las peores opciones para ti. Necesitas a alguien tan versátil y activo como tú.

CAPRICORNIO

La peor pareja para ti es aquella que se fija hasta en el más mínimo detalle. Tú eres una persona que ama vivir la vida sin pensar demasiado, solo disfrutarlo. Es por ello que cuando te encuentras con una persona que le presta demasiada atención a los detalles, pierdes el control y tratas de alejarte lo más posible. Necesitas a una persona de pensamiento y espíritu libre.

ACUARIO

Como Acuario, estás excepcionalmente en contacto con tus sentimientos. Una cosa que te molesta de las relaciones amorosas es cuando tu pareja no considera tus sentimientos importantes o se burla de las personas sentimentales como tú. Llorar no significa que eres débil e independientemente de si tu pareja lucha con sus propios sentimientos particulares, no es necesario que juzgue y critique tu sentimentalismo.

PISCIS

Si hay algo que te molesta de las personas y de una pareja en general, es que no sea agradecido. Como piscis, tienes una apreciación extraordinaria de los pensamientos imaginativos y los desafíos creativos propios y de las demás personas. Eres una persona muy agradecida y esperas lo mismo de los demás y cuando tu pareja tiene actitudes indiferentes y es poco agradecido, es algo que definitivamente no puedes soportar. Necesitas a alguien tan empático e intuitivo como tú.

Dentro de todos los beneficios que tiene conocer tu horóscopo, también pudiste darte cuenta que hay cosas en las que seguro coincides pero que no sabías como eran o tal vez no podías descifrarlas. Esta es tu oportunidad.