Lo que NO debe existir en una relación, ¡No a la pareja tóxica!. Foto: Andina

Por mucho que ames a tu pareja o que desees que la relación funcione, no debes permitir actos o comportamientos que dañen tu salud física y mental.

En ocasiones, el amor nos ciega, y dejamos pasar por alto muchos detalles que, aunque no lo creas, dañan como personas, y afectan gravemente el autoestima e integridad, así como a la propia relación, y mas allá puede llegar a afectarte en todos los ámbitos de tu vida personal, laboral y familiar.

Comportamientos tóxicos en la relación

Mentiras

La sinceridad y honestidad son un pedestal muy poderoso que sostiene una relación. Sin confianza se rompen muchas cosas. No se tienen que contar todo, pero sí las cosas que puedan afectar a la otra persona.

Celos

Hay de celos a celos, y no se debe de llegar a algo enfermizo que ponga en riesgo el bienestar de tu pareja.

Violencia

Cuando una discusión se sube de tono, y tiende a la violencia, debes de poner un alto y ponerte a pensar si realmente vale la pena arriesgar tu salud física y mental, y vivir con el temor que algo te pueda suceder.

Relación tóxica. Foto: José Antonio

Chantaje emocional

El amor se da y se recibe, sin esperar recibir nada a cambio. Si finalmente, terminas accediendo a todo lo que te exigen, seguramente tienes a tu lado a un chantajista emocional, que solo vela por su beneficio.

Desprecios

Frases como “tú no sabes cómo hacer esto” o “no sirves para nada”, son una fuerte señal que algo anda mal en la relación, pues, no solo acaba con el amor que puede haber, sino, además, con tu autoestima, seguridad y confianza en ti misma.

Relación tóxica. Foto: Los40

Críticas de tu aspecto

Nunca permitas que tu pareja se atreva a criticar o regañarte porque estás subiendo de peso, o porque no le gusta que uses vestidos.

Renunciar a cosas

Jamás dejes que una relación te cambie y trastoque tu esencia, tus amistades y hasta tu trabajo. No renuncies a nada por amor, sobre todo si te obligan a hacerlo.

Falta de comunicación

Sin comunicación no se avanza en una relación. Si cuando necesitan discutir sobre un tema que está afectando la relación, tu pareja no te sabe escuchar, no parece que tengan un buen futuro.

Relación tóxica. Foto: Diario AS

Que te controle

Nadie es dueño de tu vida, y controlarte como pedirte tus contraseñas de tus redes y teléfono, que se haga pasar por ti para hablar con otras personas o te vigile las 24 horas no es para nada sano. Es peligroso, pues estamos hablando de violencia de género. Abre los ojos, y huye de inmediato.

Falta de independencia

En una relacion, ambos son seres independientes, y nadie se debe interponer a eso. Si tu pareja no se quiere separar de ti en ningún momento y no deja que te desenvuelvas en ningún ámbito, que no sea con él, debes hablar seriamente con él y exigir tu propio espacio.

No ser su primera opción

No es normal que tu pareja no te quiera presentar con sus amigos o con su familia, no debes de permitir que tu relación permanezca oculta, por ningún motivo.

Dí siempre NO a comportamientos tóxicos que de poco se puede volver muy peligroso. Abre los ojos, valórate y ámate.