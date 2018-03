Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Lo mejor de la música de este 2017 según Apple. Cada año una de las listas más esperadas en la industria del entretenimiento además de las que publica Spotify es la de Apple. Y como siempre antes de fin de año, Apple ha compartido cuáles fueron las aplicaciones más populares, las mejores canciones, podcasts, libros y películas que salieron este 2017 en sus plataformas.

Lo mejor de la música de este 2017 según Apple

Mejores aplicaciones

Películas y series

Libros

Podcast

Te puede interesar

En Apple Music, el rapero canadiense Aubrey Drake Graham, mejor conocido como Drake, encabezó el álbum del año con "More Life". Y cómo era de esperarse, la canción más escuchada es "Shape of You" del británico Ed Sheeran, no sólo en Spotify lidera este pelirrojo.La aplicación del año para los Iphone fue una app muy relajada, ayuda a meditar, respirar, dormir y, según dicen, a traer más claridad, alegría y paz a tu vida: Calm. Para Ipad, la app ganadora fue la que es considerara el equivalente a tener el programa de edición de foto Photoshop en tu ipad: Affinity Photo. El juego del año para Iphone se lo llevó Splitter Critters, un divertido juego que consiste en guiar a pequeñas criaturas hasta su nave espacial, ¿lo has jugado?La película del año fue la cinta de Disney "Moana". Como era de esperarse, el drama dominó entre lo más vendido con dos series que fueron un éxito desde la primera temporada: "Game of Thrones" y "The Walking Dead".La escritora canadiense Margaret Atwood sigue en plan grande con "The Handmaid's Tale", un best-seller que se publicó en 1985, pero que adquirió más fama aún porque el director Bruce Miller lo convirtió en una exitosa serie de televisión.El podcast más descargado fue el programa de radio "Fresh Air", de la Radio Nacional Pública (NPR, por sus siglas en inglés). Conducido por Terry Gross, el programa incluye entrevistas sobre arte, cultura, entretenimiento y periodismo.