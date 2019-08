¡Lo estás haciendo mal! Estos son los errores más comunes en el gimnasio

Sin importar si eres de aquellos que simplemente no sabe qué está haciendo en el gimnasio, o de aquellos que saben disimularlo muy bien (como aquellas “bestias” que cargan cientos de kilos y gruñen sin parar), el día de hoy te contaremos cuáles son los errores más comunes que los entrenadores detectan en los gimnasios y qué hacer para evitarlos.

Y no importa si piensas que lo estás haciendo muy bien, pues aunque te sientas cansado y sudes sin parar durante el entrenamiento, puede que no lo estés haciendo de la forma adecuada, lo cual, además de restarle o quitarle por completo el beneficio al ejercicio, puede hacerte sufrir una lesión, así que toma nota.

Repeticiones

Si piensas que mientras más repeticiones realices, más beneficios obtendrás, estás equivocado, pues es probable que comiences a cansarte y realices el ejercicio de forma deficiente.

"Preferiría que la gente hiciera dos repeticiones de una flexión completa que 10 sobre sus rodillas. Siempre es mejor poco y bien que mucho y mal. El impacto será mejor y aumentará tu fuerza. Ojalá la gente lo supiera y trabajara por la calidad y no por la cantidad", explica Jermaine Johnson, entrenador personal.

Técnica

Como mencionamos anteriormente, si no haces el movimiento correcto o no tienes la postura adecuada, podrías lesionarte, así que lo más inteligente es acudir con un instructor para que te oriente.

"Si eres un principiante y haces un levantamiento con la técnica equivocada estarás en la cama durante tres días con una lesión de espalda. Lo primero que debes hacer es hablar con el instructor para que te muestre cómo hacerlo adecuadamente", afirma Bradley Simmonds, también especialista en deporte.

Esfuerzo

Si sientes que lo que estás haciendo es muy fácil, es momento de aumentar el esfuerzo, ya sea la intensidad, el tiempo, las repeticiones o la variable que consideres necesaria. Además, es importante que te mantengas enfocado en lo que haces y evitar las distracciones.

"Debes llegar a un punto en el que te encuentres sin aliento y puedas responder preguntas pero no tener una conversación. Si sientes que está siendo demasiado fácil es porque algo no está funcionando. Debes agotarte para saber que realmente estás haciendo que tu cuerpo haga un esfuerzo", comenta Sarah Overall, experta en nutrición.

Objetivos

Hay que establecer objetivos realistas y entrenar para el cuerpo que ya tenemos, no para el que nos gustaría tener. Con esto no nos referimos a que si estás gordo o flaco, sino que tu complexión y la forma de tu cuerpo serán imposibles de cambiar, sin importar cuánto ejercicio realices.

"Todos deberían poder tener sus propios objetivos para su cuerpo. Si quieres ser realmente delgado y tener un cuerpazo, no voy a emitir juicios sobre ese objetivo. Pero hay muchas otras razones para hacer ejercicio, ya sea por la salud física o psicológica", explica Overall.

"Realmente no puedes cambiar tu forma inicial. Si es de pera, siempre va a ser así. Puedes reducir tu grasa corporal para parecer más delgado, pero tu zona inferior todavía tendrá la misma proporción que la superior", concluye la experta.

Estiramiento

De acuerdo con el entrenador Rob Ghahremani, todos deberíamos incluir los estiramientos en nuestro entrenamiento, tanto para calentar como para enfriar, pero de nada sirve hacerlos si no se hacen bien.

"Aunque a veces se pasan por alto, tienen muchos beneficios que incluyen el aumento de la flexibilidad, la amplitud de movimiento y la mejora de la postura. Todo el mundo debería incorporarlos a sus rutinas de calentamiento y enfriamento para ayudar al cuerpo a ejecutar los movimientos y recuperarse después [pero solo si] realmente se hacen bien".

