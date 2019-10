Lo Sensibles no nos quita lo Chingonas, el genial libro de Romina Sacre

En sus 224 páginas, Romina Sacre, quien en el 2017 fue seleccionada por Grupo Expansión como una de los 50 influencers digitales más importantes de México, habla de manera directa sobre las relaciones tóxicas, la necesidad de cumplir con expectativas ajenas, la urgencia de un detox de redes sociales, de las relaciones sexuales (y la falta de información sobre ellas), además plantea interesantes cuestionamientos ¿Por qué nos la pasamos comparándonos con otras mujeres? ¿Qué tiene de malo disfrutar una buena noche de sexo sin compromiso? ¿Cómo evitar que te controle la fiesta?

Romina ha creado un libro que se lee de manera ágil, gracias a su lenguaje coloquial y directo.

Romina asegura que se vale ser cursi, llorar en público y expresarte como se te dé la gana. “Lo que no se vale es tomar el papel de víctima y quedarte con los brazos cruzados. Así que deja el bote de helado y párate de la cama: lograr lo que quieres está en ti, en nadie más. Que nos quede claro: Lo sensibles no nos quita lo chingonas”, aseguró en entrevista con La Verdad.

Al señalarle que un gran acierto en este trabajo fue que ella utilizara un lenguaje coloquial y que se puede degustar muy agilmente comentó: “Sí, me interesaba que tuviera ritmo, que tuviera humor, y que si bien tocamos conceptos profundos y de conciencia que fueran muy aterrizados y lo más importante es que el lector sintiera que yo se lo estaba platicando”.

Otro aspecto importante ene sta obra es el capítulo dedicado a la falta de información sobre las relaciones sexuales, en el que Romina puntualiza las carencias del tema en nuestro país.

Romina comentó que realizar este libro fue como echarse un clavado a todo este proceso que vivió en estos últimos años, a su transformación, pero que disfrutó muchísimo el proceso. “En ningún momento me deprimí o me puse triste, al contrario creo que al contrario siempre mantuve mucho ánimo y mucho positivismo y sí, prácticamente comparto muchas de mis experiencias, porque les hablo desde mi lugar y espero que conecte con las demás personas, pero jamás sintiéndome ni una autoridad, ni gurú, ni una iluminada, ni que tenía la verdad absoluta, esto es lo que a mí me ha funcionado y esto es lo que yo hice para sentirme feliz y plena todos los días.”

Sobre el tema sexual Romina asegura que nos han impuesto tanta paja en la cabeza, que lo único que nos han hecho es quitarnos la libertad y sentirnos culpables y la culpa sirve para un carajo.

Señaló que cuando Editorial Planeta le envió para revisar los últimos ajustes, le encantó. “Creo que le hice como una o dos correcciones pero de un nombre o de cosas así que se me fueron, pero todo lo demás, así fueron las cosas, y no me arrepiento de nada y no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido, ni de los trancazos que me he dado, ni de los fracasos que he tenido porque al final esas son las cosas que me han hecho la persona que soy, quitar esa parte o bajarle cuatro rayitas siento que perdería muchísimo mi esencia y es justo lo opuesto, lo que quiero es que sea lo más neta, lo más honesto, lo más directo posible porque creo que es la forma en que debemos comunicarnos las mujeres, así tiene que ser las cosas, sin filtros, sin tabús, hay que hablar las cosas como son”, aseguró.

Ricardo D. Pat