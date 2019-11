Lluvia de meteoros: Qué días y cómo se pueden ver. (Metro PR)

En la antigüedad el cine para la cultura maya era acostarse a observar el espectáculo que ofrecía el cielo, admiraban las estrellas en todas sus modalidades, fugaces y cuando “llovían”.

Lamentablemente este tipos de actividades ya se están perdiendo en nuestra sociedad, puesto que muy pocas personas se dan unos minutos para ver el brillo de la luna, el cielo y cada materia que hay en este.

Sin embargo esta puede ser tu oportunidad de conocer la belleza que ofrece el universo, puesto que estamos en la fecha perfecta para observar la lluvia de meteoros.

Cuándo ocurre la lluvia de meteoros

Así es, cada noviembre acontece este fenómeno natural el cual asombra a cientos de personas. Es durante este mes que ocurre la lluvia de “Leónidas”, la cual ilumina por diversas noches el cielo.

Este espectáculo ocurre entre el 6 y 30 de noviembre, sin embargo el 18 de noviembre es el día que está en su punto más elevado.

De acuerdo con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en este año no se podrá apreciar del todo por la luz de la luna, sin embargo no descartó que se puedan apreciar los meteoros más brillantes.

Es por ello que se recomienda apreciar este espectáculo desde cielos oscuros, y aunque se trata de meteoros muy rapídos, puesto que viajan a una velocidad de 71 km/s (por lo regular son de trazo corto), los puedes identificar gracias a la luz negra y roja que arrojan a su paso.

Lluvia de meteoros: Qué días y cómo se pueden ver. (Foto cortesía EL TIEMPO)

Avistamiento de las Leónidas

Cabe mencionar que las Leónidas se hacen presentes cuando la Tierra cruza por los escombros que dejó el cometa Tempel Tuttle, el cual le lleva aproximadamente 33 años para formar una órbita alrededor del sol.

Así que no lo dudes más y disfruta de este gran espectáculo que se origina en el cielo, recuerda observarlo en lugar donde no haya mucha luz.

Lluvia de meteoros: Qué días y cómo se pueden ver. (Foto cortesía National Geographic)

Fuente: Turismo de Estrellas/El Heraldo de México

