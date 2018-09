Lista de cosas que te dan igual cuando eres una mujer madura.

Si bien después de algunas decepciones, momentos trágicos, felices, difíciles o divertidos, hay cosas que te dan igual, o sencillamente no te causan tanta angustia cuando antes lo hacían y es porque llegas a ser una mujer madura.

Es por eso que aquí te dejamos una lista de 10 de las cosas que ya no tienen tanta relevancia en tu vida:

-Las expectativas que tus padres tenían sobre ti

La carrera que querían que estudiaras o tus preferencias sexuales deberían dejar de importar ahora. Ya creciste y debes enfocarte en cumplir tus sueños, no los de los demás.

-Las tendencias de moda

Tal vez te hayas dado cuenta de que lo que aseguran los diseñadores no siempre queda a la perfección con tu cuerpo y que en ocasiones hasta resulta absurda la manera en la que esas prendas tienen tanto éxito. Por eso, para ti, es mucho más importante qué tan bien te quede una prenda a invertir en las que están en las pasarelas.

-Tu ex

Esas ansias atroces por llamarle ya se han ido porque entiendes que las cosas se acaban por diferentes razones y lo único que queda es afrontar la realidad con fuerza. Y la mayoría de las veces que superas esta parte no vuelves a buscar a alguien parecido a tu ex.

-Ser penosa en la cama

Dar piquitos, ser recatada y apagar la luz, no son cosas que tú harías en un momento de intimidad porque estás segura de que lo más importante es disfrutar ese momento con la pasión necesaria.

-No decir las cosas que realmente piensas

Muchas veces, esas mujeres que se guardan todo para "no molestar a los demás" viven una vida llena de mediocridad porque no han logrado ser escuchadas y decir las cosas como son. Pero para ti eso no es un problema porque sabes cómo decir las cosas que no te gustan sin ser grosera ni ofender a nadie.

-Arrepentirse del pasado

Aquellas cosas que no hiciste, ya las dejaste ir porque te diste cuenta de que ver siempre al pasado es sólo un freno para no disfrutar del presente ni hacer planes para el futuro.

-El miedo a cumplir tus fantasías sexuales



Te diste cuenta de que no son perversiones ni desviaciones, simplemente el más profundo deseo de ser tú y mostrarle a tu pareja todos tus deseos.

-Rogar amor

Un "no" es un no y tú lo sabes. No necesitas que te rechacen más de dos veces y estás consciente que no te haces bien cuando alguien ha negado tantas veces tu compañía que has dejado de contar.

-Complacer a los demás

Eres capaz de tomar las decisiones que a ti te gusten sin importar que hieras susceptibilidades de personas que ni siquiera conoces tanto. Claro, te preocupas por los tuyos pero eso no impide que te sientas bien cuando consigues lo que quieres y de la manera que deseas.

-El rencor innecesario para aprender a perdonar



Se acabaron las caras largas, el espíritu vengativo y la idea de que puedes cambiar el dolor por odio, porque ahora sabes que el daño que te hicieron sólo se arregla con amor y respeto.

