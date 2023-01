Lista de autoregalos para este Día de Reyes ¡Porque te lo mereces!

El Día de Reyes ya está muy cerca, y en este se acostumbra que los niños reciban regalos por parte de estos personajes.

Pero ¿Quién dijo que nosotras no podemos recibir obsequios? Sí, podemos consentirnos con hermosos artículos que tanto hemos querido.

En La Verdad Noticias te compartimos una lista de regalos que sí o sí debes tener bajo tu árbol de Navidad en este Día de Reyes.

Autoregalos para Día de Reyes

Los mejores regalos para ti.

Este 6 de enero, de niños, muchos recibimos regalos por parte de los Reyes Magos; esos obsequios que con tanto anhelo esperábamos.

Ahora, ya después de varios años, son otros pequeños quienes reciben esas alegrías debajo de su árbol navideño.

Esto no significa que debamos quedarnos sin obsequios, podemos revivir esa magia navideña al regalarnos lo que más queremos.

Por ello, hoy te compartimos una lista de los mejores autoregalos que te puedes dar en este 2023 ¡te van a encantar!

Te puede interesar: ¿Qué día se corta la rosca de Reyes en México?

Una paleta de sombras de Too Faced.

Las paletas de sombras siempre son un buen regalo porque son muy útiles en tu día a día.

Si quieres darle un toque más atrevido y diferente a tu look, opta por “You drive me glazy” de Too Faced.

Joyería aesthetic para tus outfits en 2023.

Un outfit no está completo sin los accesorios y joyas, por eso elige prendas de marcas mexicanas con diseños vanguardistas y elegantes como Malandra Jewelry, creada por Pamela Sánchez y Gabriela Villarreal.

Una maleta para recorrer el mundo.

Uno de los propósitos de este 2023 es viajar por todo el mundo así que una maleta no puede faltar; así que es un excelente regalo de Día de Reyes que te acompañará en tus siguientes aventuras dentro y fuera del país.

