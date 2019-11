Líneas de la mano que te dicen cuantos HIJOS tendrás

Si te gusta el mundo del esoterismo, posiblemente te interese saber sobre la lectura de manos, por ello en esta ocasión te vamos a platicar sobre una de las líneas de la mano que más le interesa a las personas y es la de ¿cuántos hijos tendrán?

Líneas de los hijos en una lectura de mano

Como mencionamos líneas arriba mucha gente quiere saber el número de hijos que va a tener a lo largo de su vida y la lectura de esta línea es capaz de decírtelo.

Ésta línea también aporta información sobre la cantidad de hijos que se van a tener a lo largo de la vida, siendo un número que la gran mayoría de veces no suele fallar.

El número de hijos total que puede llegar a tener una persona, independientemente de que ésta sea hombre o mujer, siempre podremos encontrarlo en una lectura de líneas de la mano izquierda y bajo el dedo meñique.

Cabe destacar que el creer o no es las lecturas de las líneas de las manos depende totalmente de la persona, ya que no hay ninguna ciencia que asegure que estos métodos de adivinación funcionen realmente.

Líneas de la mano y sus significados.

Se puede saber qué sexo serán los hijos

Se pueden encontrar líneas de niños en el mismo lugar donde se encuentran las líneas de relación. Estas son líneas delgadas verticales que se extienden desde la línea "matrimonio".

Las líneas se leen solo con una lupa, ya que esta área es demasiado pequeña y poco distinguible.

Comience a leer las líneas que los niños necesitan desde las costillas hasta el interior de la palma.

Las líneas largas y profundas significan niños, cortos y gruesos, niñas. Si el primero de la costilla es una línea larga y luego corta, entonces el niño nacerá primero.

El número de líneas de niños muestra cuántos niños pueden, en principio, nacer en una unión de amor. Es decir, de hecho, esto es un potencial de maternidad.

Pero en el mundo moderno, no todos los embarazos terminan en el parto, y no todos los embarazos ocurren (es decir, anticonceptivos). Por lo tanto, el número de líneas no siempre corresponde al número de niños realmente nacidos.

En una mano masculina, las líneas de los niños más bien significan el número de niños con los que tiene un profundo vínculo emocional. Si hay dos hijos, y la línea de la mano es uno, entonces el hombre está realmente cerca y atado a un solo niño. También puede ser que un niño no sea su propio padre.

