Límites en relaciones que potencian nuestro amor propio

Para que una relación funcione es necesario poner límites ya que estos benefician el amor propio. Hoy en La Verdad Noticias te presentamos algunos que puedes implementar en tú vínculo, o simplemente quedarte expectante.

Si aún no tienes muy claro qué es el amor propio te daremos un pequeño repaso, sin embargo, puedes encontrar más información acerca de esto en la sección de Estilo y Vida. El amor propio es la relación que tenemos con nosotras mismas, se trata de conocerse y aceptarse tal como somos. No implica creer en la perfección de nosotras mismas, sino que también logremos reconocernos en las imperfecciones sin dejar de valorarnos.

Adentrémonos en la materia.

Límites en una relación que benefician el amor propio

No te calles nada

Recuerda que lo que no se dice, se queda guardado como resentimientos en tu interior y lo peor es que suele salir a flote en los peores momentos. No te calles nada por miedo a que te dejen, primero está tu bienestar, y si lo debes sacrificar por un vínculo, no vale la pena.

No dejes que te condicionen

Tu forma de sentir no debe ser condicionada, este es uno de los límites que siempre debes poner, es una manera de mantenerte fiel a ti. Una persona que te quiere jamás lo haría, al contrario, trataría de comprenderte y buscarían soluciones juntos en los casos que lo requieran.

Invierte tiempo si es mutuo

En una relación de pareja, todo debe ser recíproco, gastar energía en alguien que no te responde de la misma manera, al final es tiempo que podrías aprovechar mejor, así que jamás sacrifiques este límite por mucho que quieras a la persona.

Aprende a decir no

Aprender a decir que no es importante, sobre todo cuando se trata de poner límites. No por estar en una relación de pareja debes decir que sí a todo, si esta persona tiene una conexión contigo, respetará cuando esto pase.

No te des el valor que tu pareja de otorga

Tu valor es independiente de lo que las demás personas digan de ti, así que primero cultiva tu amor propio. Date el amor que necesitas y parte de allí, si no cuentas con esto difícilmente estarás en relaciones sanas, solo tóxicas.

No justifiques actitudes

No justifiques sus actitudes, a veces no queremos quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que esa persona se comportó de cierta manera simplemente porque así lo decidió. Una persona que elige lastimarte lo hace de manera consciente.

No estés con alguien sin estabilidad

La estabilidad es necesaria en una relación. No puedes estar con una persona que no es concreta contigo en ningún aspecto. En estos casos siempre se sale lastimada y también estarías traicionando tu amor propio.

¿Qué son los límites en las relaciones personales?

Los límites personales son las reglas y términos que nos imponemos en las relaciones. Una persona con límites sanos puede decir “no” a los demás cuando quiere, pero también se siente cómoda con la intimidad y las relaciones cercanas.

