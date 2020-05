Licuado de Espinaca y Kiwi para adelgazar y bajar de peso. Foto: Orielos Kitchen

Este licuado es súper saludable, es una excelente bebida con poderes diuréticos naturales que te ayudará a eliminar grasa corporal y a bajar de peso de forma natural. La espinaca y el kiwi contiene importante fibra dietética, clorofila, anti-oxidantes y abundante vitamina C.

Beneficios del licuado

Este es un excelente licuado para beber con frecuencia para eliminar grasa corporal y para desintoxicar el cuerpo. La proteína en esta receta también le provee a este batido súper saludable un efecto de saciedad. La proteína también te ayuda a proteger la masa muscular del cuerpo aumentando el gasto energético de la misma mientras quemas grasa corporal.

Licuado de Kiwi y espinacas. Foto: Chapin TV

Vitamina C del Kiwi y espinacas

Un consumo adecuado de vitamina C es esencial para mejorar el metabolismo de las grasas en nuestro cuerpo. Las personas con un consumo deficiente de vitamina C tienden a acumular grasa abdominal. Las hojas de espinaca verde tienen gran concentración de vitamina C y además posee propiedades anti-cáncer (gracias a los flavonoides que le dan su pigmentación verde y son poderosos anti-oxidantes.

La vitamina C, en este tipo de licuados es esencial para el proceso de oxidación o del metabolismo y su deficiencia promueve la acumulación de grasa especialmente en la zona del abdomen.

Licuado de Kiwi y espinacas. Foto: Twitter

De acuerdo a un estudio realizado por el “American College of Nutrition” el consumo de vitamina C, ayuda a bajar de peso y mejora la quema de grasa corporal hasta en un 30%. Conoce aquí más beneficios de la vitamina C.

El kiwi contiene más vitamina C que la naranja con unos 137 miligramos de esta por porción.

Beneficios kiwi. Foto: Pinterest

Preparación del licuado

Ingredientes:

2 kiwis

1 taza de hojas de espinaca

Fresca orgánica

½ taza de lechuga romana orgánica

1 cucharada de miel de abejas orgánica

Agua al gusto

Cubos de hielo al gusto

Mezclar muy bien todos los ingredientes previamente bien lavados en la licuadora hasta obtener un batido suave de textura uniforme listo para beber. Servir de inmediato y disfrutar.

TE PUEDE INTERESAR: Bebida con limón con miel, tu aliada para bajar de peso

Una dieta deficiente en proteína consume la masa muscular y el músculo es el tejido de mayor actividad metabólica en nuestro cuerpo así que debemos alimentarlo y ejercitarlo para quemar más grasa.