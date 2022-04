Libro revela la "adicción mutua al drama" del prícnipe Harry y Meghan Markle.

La boda de mayo de 2018 del príncipe Harry y Meghan Markle fue cosa de cuentos de hadas, al menos en la superficie. Detrás de escena, según los informes, fue un tsunami de berrinches, gritos e incluso una riña por una tiara.

“Fuentes del palacio informan que la preparación para la unión de Sussex fue todo drama, todo el tiempo”, escribe Tina Brown en su nuevo libro, “ The Palace Papers: Inside the House of Windsor — The Truth and the Turmoil ” (Crown). Martes. “Se vio que el modus operandi de Meghan aceleraba a Harry cuando percibía cualquier obstrucción”.

La Verdad Noticias recuerd que hubo una disputa ahora infame con la modista y confidente de confianza de la reina, Angela Kelly, sobre qué tiara usaría Markle, lo que llevó al príncipe Harry a gritar: "Lo que Meghan quiere, Meghan lo obtiene".

Meghan Markle contra Kate Middleton; ambas llorando

Y quién puede olvidar el altercado de Markel con su futura cuñada Kate Middleton (supuestamente por las mallas para las niñas de las flores) que terminó con, dependiendo de quién cuente la historia, Middleton o Markle o ambos llorando.

Brown escribe que una “fuente del Palacio” divulgada allí “estaba muy furiosa. Gritar en persona frente a otros miembros del personal, básicamente frente a demasiada gente, por lo que comenzó a salir todo…”.

Nuevo libro revela secretos de la familia real

El libro también profundiza en otros miembros de "The Firm", incluidos Charles, Diana, Camilla, William y Kate Middleton, quienes Brown cree que nunca se habrían casado con el heredero al trono si no fuera por su madre socialmente inteligente. También se examina al príncipe Andrew y su amistad con Jeffrey Epstein, y Brown desestima al duque de York caído en desgracia como “una máquina de sordidez coronada”.

Brown analiza la difícil infancia de William y Harry y cómo les afectaban las frecuentes discusiones de sus padres y la evidente infelicidad de su madre Diana. Una vez, Harry golpeó las piernas de su padre con sus pequeños puños y gritó: "¡Te odio, te odio, haces llorar a mamá!".

