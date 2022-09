Libra ¿De qué signos zodiacales se debe cuidar este Octubre 2022? Foto: pexels.com

Si eres Libra entonces, tienes que comenzar este octubre 2022 con mucho cuidado, pues todo parece que habrá algunos signos zodiacales que podrían hacerte la vida imposible, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que quiénes son regidos por este signo son las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Hace poco te contamos que signos son los más dominantes del horóscopo, pero ahora, vamos a decirte qué signos pretenden hacerle la vida de cuadritos a los librianos.

3 signos zodiacales de los que debe cuidarse Libra

Signo Libra. Foto: univision.com

Tauro

Son muy territoriales y al igual que los librianos tienen una personalidad muy fuente, de ahí que, si te encuentras con uno de ellos en el ámbito laboral es mejor evitar contarle demasiado, ya que podría sabotearte en cualquier momento para quedarse con lo que tú estés buscando lograr. Además, evita molestar a los nacidos bajos este signo, porque pueden ser enemigos temibles, mejor pon lo de tu lado, así podrán ser un buen equipo.

Virgo

Son muy sensibles cuando están de malas, por ello, evita ser muy escandaloso o se terminarán desquitando contigo, si no conoces bien a esta persona mejor mantente al margen de su vida hasta que se le pase el coraje, sino se volverá tu enemigo.

Capricornio

Tiene una fuerte personalidad, por esa razón si los sorprendes no se lo tomarán a bien, por ello, si no los conoces, procura verificar que están de buen humor y que les agradas, de lo contrario serán rudos contigo, si sientes que no le caes, ¡mejor ni te acerques!

¿Qué fecha son los 12 signos?

Enseguida te damos el listado completo, los signos del zodiaco y las fechas que corresponden a cada uno, ¡toma nota!

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

