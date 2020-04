Libera energía y espacio de tu clóset en esta cuarentena. (Foto cortesía Medium)

Esta cuarentena puede ser nuestra peor enemiga o nuestra gran aliada, todo depende de cómo veamos las cosas y en cómo invirtamos todo el tiempo que tenemos libre. Es por ello que este confinamiento puede ser una gran opción para liberar energía y espacio de nuestro clóset; esto nos brindará otro aire y mayor organización en nuestra vida.

Libera energía de tu clóset

Tras lo anterior, solo basta con dirigirte a tu clóset y observar toda la ropa que ya no has usado desde hace varios meses o años y que solamente te está quitando un lugar, seguramente te darás cuenta que son varias prendas que ya no forman parte de tu vida pero si de ese closet al que te diriges día con día para arreglarte.

Es por ello que es de suma importancia quitar toda esas prendas que ya no usas para quitarte un gran peso y tener un mayor orden en tu vida. Cuando sabes lo que tienes y en dónde está es más fácil buscar el outfit que te pondrás y por ende no desperdiciarás tiempo en este proceso; estos pasos te serán de gran ayuda liberar energía y espacio de tu armario.

Coloca toda tu ropa en la cama

Sí, esta cuarentena es perfecta para hacer este tipo de actividades que demandan más tiempo. En este paso vas a sacar toda tu ropa de tu armario y la vas a poner en tu cama o algún lugar de tu preferencia pero que te de un gran panorama de todas las prendas que tienes.

Libera energía y espacio de tu clóset en esta cuarentena. (Foto cortesía Mrs. Cleanor)

Selección de las prendas

Ahora bien,ya que tengas la ropa a la vista empieza a separar la ropa que si ocupas y la que de plano ya no o tiene algún desperfecto; la que ya no quieras guardarla en una bolsa o un cesto (divide la que esté en buenas condiciones y la que esté rota, desgarrada, etc).

Destino de la ropa

Finalmente cuando tengas decidido qué ropa se quedará en tu armario y la que ya no estará ahí, limpia tu closet y comienza a meter las prendas, aquí puedes aprovechar para ordenarla por colores o por piezas (shorts, pantalones, blusas).

Ya que la tengas en su lugar, ahora es momento de que decidas qué harás con la que ya no quieres y está buenas condiciones: Esta la puedes regalar a tu vecino, a alguien pase, a una asociación o lo que más se te facilite en esta cuarentena; la ropa que tenga desperfectos la puedes reciclar en trapos, bolsas, tapetes, sábanas, etc.