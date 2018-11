Levantar pesas reduce el riesgo de padecer un ataque al corazón

“Algún día” o “Día UNO”?! . Tú decides!!! . ����Para los que se decidieron y están comenzando le puedo dar unas recomendaciones básicas!���� . ��Toma suficiente agua antes, durante y después del entrenamiento, en la sudoración perdemos líquidos y tú rendimiento se puede ver afectado. ��Mantén siempre la conexión mente-musculo, el trabajo es más eficiente si te concentras. ☝��Controla siempre la respiración y el rango de movimiento, no balancear el peso sino controlar cada movimiento. ����‍♀️ Antes de entrenar calienta unos 10’ ��‍♀️ No hagas estiramientos estáticos antes de entrenar, te hacen más propenso a lesiones y te quita fuerza. Hazlos al final y al inicio si quieres estiramientos activos! ��️‍♀️Primero haz tu rutina de pesas y luego haz el cardio, el principal combustible que utilizan los músculos para hacer pesas es el glucógeno, no se utiliza la grasa como fuente de energía, por eso cuando ya tus reservas se glucógeno están agotadas, pasas al ejercicio aeróbico en el cual consumirás las grasas. ��Recuerda que tus músculos crecen en el descanso, deja descansar el musculo o grupo muscular por 72 hs al menos. �� Eleva la ingesta de proteína, porque es necesaria para la construcción de musculatura. . #fit#fitness#healthylifestyle#healthyfood#ejericicio#neverstop#fitnesslifestyle #cardio#strongwoman #nothingisimpossible#figthforwhatyouwant#pesas#rutinapesas#gym

