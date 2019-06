Letizia provoca un conflicto diplomático por culpa de su testarudez

La Reina Letizia se encuentra de nuevo en el ojo del huracán y todo por culpa de su testarudez. Sabemos que la Reina no es una persona fácil de tratar, además de que suele tener conflictos con todo el mundo, sin embargo, su actitud podría traerle pronto un problema diplomático del que no podrá escapar.

Podemos comenzar con su problema para socializar. Tratándose de una Reina, debería de ser capaz de platicar y convivir con cualquiera, sea de la posición que sea, sin embargo, Letizia a veces se pone los moños y evita relacionarse incluso con personas de gran alcurnia, por ejemplo cuando viajó a Estados Unidos y quería huir de su encuentro con Melania Trump.

Otro ejemplo sería la familia real griega, a quien Letizia suele hacer de menos en toda ocasión, o Charlenne Wittstock, Princesa de Mónaco, a quien evita a toda costa a pesar de ser de origen plebeyo al igual que ella.

Asimismo, podemos mencionar a Kate Middleton, con quien ha coincidido en varias ocasiones, por ejemplo a principios de mes durante la investidura de Felipe como caballero de la Orden de la Jarretera. Aunque se decía que llevaban una relación amistosa, en esta ocasión la Duquesa de Cambridge se ha mostrado distante e incluso se dice que no le hizo reverencia cuando la vio.

Por otra parte, no podemos olvidarnos de su familia política, pues no es ningún secreto que ninguna de las hermanas de Felipe la acepta, vaya, ni siquiera la toleran. Además, los eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, tampoco la soportan y fue únicamente cuando Felipe estuvo a punto de abandonar la monarquía, cuando dieron su brazo a torcer y aceptaron su matrimonio con Letizia.

Aunque cabe agregar que Doña Sofía estuvo dispuesta a ayudar a su nuera para que se familiarizara con su nueva vida de Princesa, pues puede resultar una tarea complicadísima cuando no se viene de cuna, sin embargo la ex periodista rechazó toda ayuda porque suponía que su dominio con las cámaras y su rápido aprendizaje serían suficientes para superar el reto por ella misma.

Por último, si hay alguien que podría hundir a la Reina, sería su propio personal, el cual la atiende 24/7 durante los 365 días del año y se entera de todas sus hazañas, sin embargo, de acuerdo con José Carlos Sanjuán: “Muchos trabajadores de Zarzuela no soportan a Letizia. La ningunean y ella lo sabe”.

Aunque parece que Letizia es el villano de la historia, pues tiene un carácter bastante complicado y según la gente que la ha conocido es muy seca y está siempre a la defensiva, cabe señalar que no es fácil tener una actitud siempre amable cuando critican cada paso que das, no obstante, para la Reina las muestras de afecto no caen en saco roto y en realidad es muy agradecida con aquellos que le demuestran su apoyo.

