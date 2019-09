Letizia humilla de nuevo a la madre de Felipe, ahora por sus hijas

No importa cuánto lo intenten ocultar, aún cuando posan felices frente a las cámaras, todos sabemos que Letizia y la madre de Felipe, la Reina Emérita Sofía, no se llevan bien, es más, no se soportan y prueba de ello es la nueva humillación y tremendo desplante por parte de la Reina española para con su familia política.

El problema comenzó hace aproximadamente una semana, cuando internaron al Emérito Juan Carlos para operarlo del corazón; Doña Sofía invitó a todos los primos para una comida familiar en La Zarzuela y Letizia rechazó deliberadamente llevar a sus hijas.

Letizia humilla de nuevo a la madre de Felipe, ahora por sus hijas

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía tienen 8 primos, 6 de los Borbones y 2 por parte de los Ortiz: Froilán y Victoria Federica, hijos de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar; Juan Valentín, Pablo Nicolás, Irene y Miguel, de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin; Amanda, de Telma; y Carla, de la difunta Érika.

No obstante, con todos ellos tienen una relación prácticamente nula y ni Felipe ni Letizia procuran la convivencia. De hecho, se dice que la monarca está obsesionada únicamente con la educación de sus hijas y las tiene demasiado sobreprotegidas; por su parte, Felipe “no quiere mezclar a la monarquía con su propio entorno”, o eso es lo que asegura la periodista Pilar Eyre.

“La Casa del Rey no quiere mezclar a la monarquía con su propio entorno. La obsesión de los reyes por mantener a Leonor y Sofía aisladas roza ya límites preocupantes”.

Te puede interesar: La Reina Letizia regresa a la televisión, ¡luego de 16 años!

Luego entonces no fue ninguna sorpresa que ni la Princesa de Asturias ni su hermana estuvieran presentes en el convivio familiar, pero definitivamente desencadenó un violento desencuentro entre las Reinas, pues doña Sofía esperaba poder reunir a todos sus nietos y pasar un agradable momento familiar.

Sin embargo, no podemos culpar únicamente a Letizia, pues aunque ella es la que tiende a llevar las riendas en casa, Felipe también interviene en la educación y vida de sus hijas, por lo que Eyre asegura que son ambos los que “no quieren que sus hijas alternen con sus primos hermanos. Ni los de Elena, demasiado libres de comportamiento, ni los de Cristina, por culpa de su padre, ni con la hija de su hermana Erika, ‘ingobernable’ como ella misma dice, ni con la de Telma”.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.