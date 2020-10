Letizia Ortíz: La Infanta Sofía llena de atención por la Reina

Conoce el trato especial que los Reyes de España dan a sus hijas Leonor y Sofía. | minutoe

La Reina Letizia solo tuvo ojos para su hija menor, la Infanta Sofía, durante el evento del “Día de la Hispanidad”, mientras la Princesa Leonor, no se despegó un solo instante de su padre, el cual estuvo hablando en gran parte durante el evento, ¿será que estuvieron recibiendo tratos especiales para la ceremonia?

Infanta Sofía recibió atención plena

De igual forma sucedió con la Infanta de España, pues las cámaras la captaron en constante conversación y apego a la Reina Letizia, quien la escuchaba atentamente durante la sesión.

La Reina Letizia dando toda la atención a la Infanta Sofía. foto: minutoe

Las imágenes en el Día de la Hispanidad, hablan por sí solas y es muy llamativo que las hermanas estuvieran separadas ya que cada una eligió estar con cada uno de sus padres en esta ceremonia.

Es muy evidente que la formación y atención que recibe la Princesa Leonor por parte de la Reina Letizia y el Rey Felipe, es totalmente diferente a la de la hija menor del Rey de España, persona que tendrá funciones opuestas a las de su hermana.

Pero esto no quiere decir que no será un factor elemental para el futuro de la monarquía, y por ello no se queda atrás en las comparecencias más importantes de su familia.

Una de las acciones que no pasaron desapercibidas fue que estuvieron separadas. foto: minutoe

La Infanta Sofía de igual manera ha recibido el mismo baño de masas en la gira que realizó con sus majestades por las diversas comunidades autónomas, en donde fue toda una celebridad.

Sin embargo las fotos de este reciente evento, en donde solo se le ve a ella y a la Consorte juntas, sin duda han dado mucho de qué hablar.

Mientras la Princesa Leonor y la Infanta Sofía llevaban este trato especial, se notó el diferente porte y personalidad de ambas adolescentes mientras su madre, la Reina Letizia portando el color nacional de España.