Lentes de contacto facilitan el contagio por coronavirus, ¿mejor usar de armazón? Foto: Clínica de Ojos Colima.

De acuerdo con la Academia Estadounidense de Oftalmología, usar lentes de armazón en vez de los de contacto, reduce la posibilidad de adquirir el coronavirus, COVID-19; por lo que, sugieren que, durante la pandemia se haga un cambio de look, por salud y para contener la rápida propagación del virus.

Anteojos te ayudarán a dejar de tocarte

Una de las recomendaciones, para evitar los contagios por coronavirus, es la de no tocarte los ojos; por ello, es muy importante que, durante esta pandemia del COVID-19, se dejen atrás los lentes de contacto, pues, para usarlos, es necesario que la persona se toque directamente los ojos.

Al respecto, la Academia Estadounidense de Oftalmología en voz del Dr. Thomas Steinemann, declaró:

“Tocas tu ojo y luego tocas otra parte de tu cuerpo”.

Además, añadió: “Te frotas los ojos, luego te frotas la cara, te rascas la cara, te pones los dedos en la boca y te pones los dedos en la nariz”.

Incluso, aseguró: “Algunas personas no son muy higiénicas y pueden haberse olvidado de lavarse las manos primero”.

Mujer se coloca lentes de contacto. Foto: El Universo.

Lentes de armazón te protegen del coronavirus

Thomas Steinemann, también, oftalmólogo del Centro Médico MetroHealth de Cleveland, señaló que, usar lentes o gafas reduce el contacto de los ojos con partículas que flotan en el aire como lo es el coronavirus, aunque, enfatizó que, solo es por prevención, pues, el virus entra más rápidamente por la nariz y la boca.

Comentó que, para el caso de los médicos que atienden a las personas infectadas del coronavirus, COVID-19, es indispensable, pues, es de este modo se mantienen completamente protegidos.

¿Coronavirus entra por los ojos?

El experto dijo: “¿Puedes terminar con covid-19 si el virus que ingresa a través de los ojos? Teóricamente, es posible, pero no tenemos pruebas de eso”. “Supongo que es posible, pero siempre pensé que era un poco exagerado”.

El especialista de la salud de los ojos, comentó: “La conjuntiva es una membrana mucosa modificada, como el interior de la boca o el interior de la nariz o la cavidad nasal y la faringe”. “Es húmeda y agradable y hospitalaria para los virus, de hecho, hay muchos organismos que pueden adherirse fácilmente a su conjuntiva, o en realidad, adherirse a una lente de contacto que también descansa sobre su conjuntiva”.

¿Lágrimas transmiten el coronavirus?

La Academia Estadounidense de Oftalmología, no ha confirmado que las lágrimas puedan contagiar el COVID-19, pues, aunque se ha relacionado al conjuntivitis como uno de los síntomas del coronavirus, hasta el momento, ninguno de los pacientes infectados ha presentado esta afección en los ojos.

El experto, señala que, no es necesario alarmarse por el ojo rojo, pues, no está comprobado que ello signifique que portas el coronavirus, pues, la afección tendría que estar acompañada de otros síntomas del virus como fiebre, imposibilidad para respirar o tos, sino fuera así, podría ser que tiene alergia, infección ocular, blefaritis o alguna otra afección de su conjuntiva.

TE PUEDE INTERESAR: Estos lentes ayudarán a las personas con deficiencia visual en reuniones sociales

Con referencia a la prevención, el médico, explicó: “Este no es el momento de tomar el camino fácil”. “Siempre lávate las manos, siempre usa desinfectante para manos. No te toques la cara. No te frotes los ojos. ¿Verdad? Y desinfecta tus lentes de contacto”.

Mujer con lentes de armazón. Foto: Freepik.

Con información de Segundo a Segundo.