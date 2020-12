Leggings levanta glúteos de Jennifer Aniston ¡Sus favoritos a low cost!

Leggins favoritos de Jennifer Aniston a low cost. Foto:My celebrity life

Famosas celebridades como Jennifer Aniston usan los mejores leggins para levantar los glúteos, si eres fanática del fitness y quieres adquirir los tuyos, te decimos cómo hacerlo.

Afortunadamente, los leggings Zero Gravity amados por las celebridades son parte de la oferta del Cyber Monday de Sweaty Betty, y todavía está en marcha, por lo que todavía puedes comprarlos a low cost.

Leggings favoritos de Jennifer Aniston

Hay una razón por la que la actriz de Friends consideró las polainas Zero Gravity de Sweaty Betty como una de sus cosas favoritas de todos los tiempos.

Los leggings de Sweaty Betty van un paso por encima del resto porque esculpen tus glúteos con su tecnología de compresión, dándote un gran botín incluso antes de ir al gimnasio para una sesión de sentadillas. Además, se mantienen levantados gracias al cordón ajustable oculto.

Leggings de gravedad cero cósmica. Foto: Style caster

La marca de fitness dice que sus mallas son en un 80% a prueba de sentadillas, por lo que no se resbalaran incluso durante los entrenamientos más extenuantes. Por si eso no fuera suficiente, estos leggings que absorben el sudor tienen dos bolsillos, uno en la parte posterior y otro en el costado, por lo que no tendrás que meter tu teléfono en un cinturón de correr apretado cuando salgas a la carretera.

A continuación podrás ver unas sugerencias para adquirir tu prenda favorita.

Leggings de gravedad cero cósmica

Te sentirás como si estuvieras volando por el espacio con estos leggings ultraligeros. Todos los leggings Zero Gravity absorben el sudor, por lo que puedes ir directamente al brunch después de correr sin sentirte mal.

Leggings Black Daisy Zero Gravity. Foto: Style caster

Leggings Black Daisy Zero Gravity

Estos lindos leggings van más allá de los aburridos leggings negros y cuentan con toques de rosas para ayudarlo a destacar mientras hace ejercicio. Las polainas Zero Gravity son esculpidas y de alta compresión, por lo que tu trasero nunca se verá mejor.

Leggings Paisaje japonés rojo de gravedad cero

El hermoso estampado de estos leggings también te inspirará a usarlos fuera del gimnasio. ¡Combínalos con botas negras hasta la rodilla y un suéter negro y tendrás un lindo ajuste de invierno para un día después del gimnasio! Para descubrir más prendas favoritas de las celebridades, visita nuesro contenido en La Verdad Noticias.

