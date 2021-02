Leggings kick crop, el nuevo invento de ZARA para el mundo de la moda

Si amas la prendas de Zara tienes que optar por los “leggings kick crop”, una de los inventos más favorecedores que ha creado para esta temporada, son muy vérsatiles, pues quedan bien ¡con todo! y se están poniendo de moda.

Hace poco que la industria de la moda se dio por vencida y optó por aprobar el uso de los leggings como una prenda que lejos de su versión para ir al gimnasio es capaz de enriquecer cualquier outfit con un toque de elegancia, una postura que Victoria Beckham defendió, haciendo que cada vez más mujeres lo llevarán en conjuntos sofisticados, casuales, roqueros y hasta urbanos, ¿tú tienes los tuyos?

En La Verdad Noticias, te recordamos que ha sido la firma Zara quien ha lanzado varias versiones de los leggings que han marcado tendencia, pues basta con recordar los “flare”, una versión de la prenda que llevó con orgullo corte acampanado y al que poco se pudieron resistir, y ahora, de estos mismos creadores nacen los “leggings kick crop”, los cuales son muy parecidos, solo que favorecen más y son más cortos, ¡tienes que tenerlos!

Leggings kick crop de Zara. Foto: Zara

Detalles básicos de los “leggings kick crop”

¿Cómo es su corte?

Zara define con el nombre de estos leggings que el corte va arriba del tobillo, justo en la parta más baja de la espinilla, algo que comparte con los pantalones tobilleros o “cropped”, aunque, difieren en que estos tienen una silueta acampanada o “flare”.

¿Cómo están hechos?

Estos leggings están hechos con punto comparto que permite que se ajusten a la silueta del cuerpo y le da estructura, lo mejor es que no aprietan porque son elásticos y caen libres por la pierna, además no llevan elástico en la cintura, sino una cremallera oculta que no es nada incómoda.

¿Qué estilo evocan?

Zara ya está mirando hacia la primavera con estos leggings que van con todo lo que quieras llevar, desde mocasines, botines, sudaderas, bodys, están hechos para ¡no fallar!

Con información de www.glamour.es