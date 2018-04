Lectura millennial 10 opciones

Local, de Brian Wood y Ryan Kelly (Dib-Buks)

Lectura millennial 10 opciones



Brian Wood (Demo, DMZ, Northlanders) y Ryan Kelly (Lucifer, American Virgin, The New York Four) nos traen Local, una recopilación de doce historias cortas entrelazadas que convergen con el personaje principal, Megan McKeenan, una joven que sale de Portland, Oregon, con solo una mochila y ganas de viajar. No es un personaje simple agrade, pues abandona personas, no siempre aprecia a su familia y miente a extraños por entretenimiento, escape o simplemente por que está aburrida- no nos queda muy claro.

Cada uno de estos relatos emocionales representa un año en la vida de esta joven que vaga en busca de un sitio que considerar su hogar, tanto física como espiritualmente.

Ambientada en doce ciudades de Estados Unidos, este libro posee una ilustración muy detallada recopila por primera vez esta serie con una buena crítica del guionista Brian K. Vaughan (Lost, Runaways, Y: The Last Man) que calificó como “los retazos de vida más afilados que ha visto el medio”.



Kiosko, de Juan Berrio (Dib-Buks)

Un kiosco es un lugar donde detenerse a observar, a disfrutar, a platicar. Pero es también una atalaya desde donde contemplar el mundo. Esta es la pequeña tragedia de un héroe pequeño al que el mundo parece ignorar en su aventura. Kiosco nos habla de lo que hacemos mientras vemos pasar el tiempo. De sueños no realizados, pero también de esperanza. Nos muestra un día que es toda una vida, un día cualquiera en que todo puede cambiar. Las ilustraciones acompañan la historia de una manera armoniosa. Además tiene un gran mensaje sobre mirar el lado positivo de la vida atenuando la dureza de la misma con cierta suavidad. Kiosco es una lectura corta pero enormemente encantadora y muy agradable.

La vida desde las últimas filas, de Neil Gaiman (Malpaso Editorial)

Neil Gaiman nos presenta este libro de ensayos, que muestra sus características de observador incansable de la realidad que le rodea y comentarista sagaz. En esta ocasión y a través de 10 capítulos con nombres tan sugestivos como “Algunas cosas en las que creo” o “Sobre los comics y algunas personas que los crearon”, repasa la relación entre su vida y su actividad como escritor, analiza textos y situaciones, nos revela sus filias literarias y sus referencias. Nos permite el acceso a su universo, uno de los más complejos, divertidos y sorprendentes al que los lectores tenemos acceso.

"Si este libro llegara a tus manos una noche de desesperación, su lectura conseguiría que al día siguiente volvieras a creer en ti y a tener fe en la humanidad. Una obra extraordinaria."

Caitlin Moran, periodista y autora de 'Cómo ser mujer' "Repleto de entusiasmo y erudición, este libro es una carta de amor a la lectura, a la escritura, a los sueños y a un género literario en toda su extensión."



Nick Drake. Recuerdos de un instante, de Gabrielle Drake (Malpaso Editorial)

Gabrielle Drake –hermana de Nick− y Cally Collomon –custodio de la obra de Drake− han recopilado una inédita y gran cantidad de material para plasmar la vida y la obra de Nick Drake. Podríamos hablar de una breve antología de las memorias de aquellos que lo conocieron, un compendio enriquecido con las letras de sus canciones, fragmentos de sus diarios, entrevistas y otros recuerdos. Una auténtica celebración del tempranamente malogrado Nick Drake (1948-1974).

Nick Drake con tan solo tres discos se convirtió en una de las figuras más influyentes del Folk, y murió con tan solo 26 años, algo que intensificó esa aura de misterio que siempre le rodeó. Drake era muy secreto con su intimidad y hasta con su muerte creando especulaciones durante años.

Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alire Sáenz (Planeta)



Dante es transparente y expresivo. Aristóteles es introvertido y tímido. Estos dos chicos de diecisiete años se encuentran y construyen una fuerte amistad que les permitirá redefinir el mundo del otro y aprender a creer en ellos mismos para descubrir los secretos del universo. Benjamin Alire Sáenz, explora la lealtad y la confianza entre dos jóvenes que están aprendiendo a ser adultos en un escenario fronterizo tan mexicano como estadounidense. Juntos deberán crecer al mismo tiempo en que se adaptan a una sociedad que también está en permanente búsqueda de identidad.

Odio Internet, de Jarett Kobek (Lince)

La broma infinita de la era de Twitter. Un comentario casual que aparece en un vídeo de hace más de veinte años puede arruinarte la carrera; un malentendido en un mensaje de whatsapp puede acabar con tu relación sentimental. La historia de Adeline, una dibujante de cómics de 45 años que, por haber escrito ciertas opiniones poco favorables años atrás, recibe amenazas de muerte y violación en twitter, se entrelaza con la de Ellen, que debe huir a otro pueblo cuando un vídeo sexual suyo se difunde por internet, así como con las historias de otros personajes que luchan y padecen en un mundo dominado por SiliconValley y por utilizar las nuevas tecnologías para transmitir y perpetuar la ideología y opresión de siempre.

Me quiero independizar, de Tamar Cohen (Alfaguara Juvenil)

Tavo siente que el mundo está en su contra, así que escribe su lista de motivos para liberarse y hacer lo que le plazca, oír música a todo volumen y comer cuanto pan con mantequilla se le antoje, tirando migajas , sin que las obsesiones de limpieza y alimentación orgánica de su casa se interpongan en su camino a la libertad.

Junto con su mejor amigo, el Tuerzo, vive divertidas peripecias para conseguirse un trabajo y pagar la renta de su primer departamento. Nada fácil, pues se topan con incómodos detalles operativos, como el mastodonte de su hermano Daniel, las trastadas de su archienemigo Antonio, las costumbres raras de su maestra de Español y la extraña enfermedad de un tío que podría convertir su sueño en realidad. En esa faena aprenderá inesperadas lecciones de vida junto a su banda favorita y una pandilla de pintorescos personajes.

Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, de Amalia Andrade (Planeta)

Única en su especie, encontramos un manual para sobrevivir a un tema que no mucho se atreven a mencionar pero todos deberíamos aprender a reconocer: la ansiedad. Amalia Andrade cuenta la historia de su propia ansiedad desde sus inicios y todos aquellos pequeños eventos de la vida cotidiana que nos empujan a comernos las uñas.

Este libro –de nuevo ilustrado, de nuevo divertidísimo, de nuevo lleno de referencias cercanas al corazón de sus lectores– contará con definiciones sobre la ansiedad, herramientas para descubrir un ataque de pánico, tests para medir el nivel de los ataques y una bibliografía recomendada como un bonus track que ayude a romper el círculo vicioso de los miedos.

Una tribu, de Antonio Malpica (Alfaguara Juvenil)

El gran jefe Tenaya y su pueblo habitan plácidamente el valle prohibido de Yosemite, a los pies del Capitán, el monolito preferido que hoy en día escalan los montañistas más atrevidos. Pero en 1850, aquella tribu tuvo que enfrentar una persecución sin tregua con los invasores del territorio piel roja.

Petirrojo, hijo de Tenaya, sabe en su interior preocupa: la inseguridad frente a los talentos de sus hermanos, carismáticos y decididos; el temor de defraudar a su padre, y la vacilación ante el amor de Luz de Día, su amada desde niños. ¿Quién no ha temido quedar mal con quienes más le importan? Hasta ahora, Petirrojo no sabe para qué está en el mundo y se lo reprocha, pero se dará cuenta de que se necesita algo más que fuerza y astucia para vencer al enemigo, y poder así ser digno y libre.

Chicas en la luna, de Janet McNally (Océano)

Hay veranos que dejan huella. Hay veranos que cambian la vida. Para siempre.

Y eso es exactamente lo que le ha sucedido a Phoebe. Su secreto mejor custodiado ha destruido la relación con su mejor amiga y ha echado por tierra la única oportunidad que tenía con el chico por el que estaba completamente loca. Y es que todos los que forman parte de la vida de Phoebe cuentan una versión diferente de la verdad.

Pero Phoebe, poeta principiante en busca de una identidad propia, está cansada de medias verdades y explicaciones vagas. Cuando viaja a Nueva York a visitar a Luna, decide averiguar cómo encaja ella en esta familia de contadores de historias, y cómo logrará ser capaz de escribir la suya.

