Lecciones de Kendall Jenner para combinar botas con faldas

Kendall Jenner no es tan solo la supermodelo mejor pagada del mundo, sino que es una aficionada de la moda que ha trabajado con grandes firmas de lujo como Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi y muchas otras más. Es por ello que nos parece la maestra perfecta para aprender a combinar correctamente nuestras botas y faldas. ¡Presta atención!

Si hay un look que vemos con frecuencia en el guardarropa de Kendall son las botas y faldas; sin importar de qué temporada se trate, ella siempre lleva esta mezcla ganadora, y es que con las piernas que tiene, ¡¿quién no sacaría provecho de ello?!

Por lo tanto, después de varios años de práctica es obvio que sepa cómo combinar ambas piezas hasta con los ojos cerrados, por eso hoy te compartiremos algunos tips, inspirados en sus outfits.

Las botas altas y faldas largas

Las botas, al igual que cualquier otro accesorio, están hechas para complementar una prenda, no taparla. Asimismo, no están para dejar de lucir tus piernas, ¡para ello utiliza mejor un pantalón! Así que si vas a utilizar unas botas de este estilo, hazlo con una falda lo suficientemente corta para dejar un poco de piel a la vista.

Faldas de verano y botas de invierno

De acuerdo, hay combinaciones que probablemente nunca imaginamos y una vez que las juntamos lucen estupendas, pero este no es el caso. Mejor olvídate de fusionar una falda de verano con una bota de invierno; cada prenda en su temporada y lugar.

Lecciones de Kendall Jenner para combinar botas con faldas

Medias, botas y falda

Veamos, en la moda nada es cuadrado, todo se trata sobre creatividad y detalles, así que no te decimos que sea un ‘no’ rotundo, simplemente que así como puedes terminar con un look fenomenal, puedes terminar con un completo desastre, así que ten mucho cuidado con este filoso trío.

Los botines a los tobillos y falda larga

Los botines a los tobillos son excelentes para estilizar las piernas, especialmente si tienen un poco de tacón o incluso son de punta, pero nunca deberás de combinarlas con faldas muy largas, ya que te harán lucir más corta. Esto no quiere decir que no se puedan combinar con faldas largas, pero que no estén hasta el suelo.

Te puede interesar: Kendall Jenner, dueña de las pasarelas y del street style

Lecciones de Kendall Jenner para combinar botas con faldas

Combat boots y falda larga

En realidad, este tipo de botas lucen mucho mejor con leggings, pantalones pitillo de mezclilla o vestidos y faldas cortas, no obstante, podrían funcionar muy bien con una falda larga si esta tuviera una abertura.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.