Las veces que se masturban las mujeres según su edad.

Un estudio realizado a casi 8000 mujeres de todo el mundo, revelo con que frecuencia ellas se masturban dependiendo su edad, según llegó a una conclusión la plataforma Victoria Milán.

Estudio realizado a mujeres de todo el mundo revelo cuantas veces se masturban de acuerdo a su edad.

Los resultados muestran que, en general, a las de todas las edades les gusta masturbarse a menudo con la persona con la que comparten intimidad, ya que algunas de ellas reconocen que no lo hacen tanto como les gustaría, comenta Sigurd Vedal, CEO y fundador de la web.

El estudio muestra que solo el 30% de las participantes en la encuesta no se toca. Sí, la mayoría lo hace y concretamente las mujeres de entre 46 y 55 años, que son las primeras en el podium.

El 80% de las más jóvenes de esta encuesta (de 18 a 24 años) también lo practican, pero solo el 13% lo hacen todos los días.

Además, las que tienen entre 36 y 45 intentan hacerlo entre 3 y 5 veces a la semana y a partir de los 55 lo dejan.

De acuerdo al estudio, el 48,6% de las mujeres aseguró que querría que su pareja le masturbase más durante sus relaciones sexuales, mientras que concretamente las de entre 46 y 55 años se mostraron especialmente infelices con la ausencia de esta práctica por parte de sus cónyuges.

Al 71% de ellas le gustaría que ellos las acompañaran en este momento tan íntimo y las ayudaran. El 47% de las mujeres adultas buscan un hueco diariamente para masturbarse y solo el 30% de todas ellas asegura que no lo hace nunca.

Sin embargo, no es el caso para las más jóvenes, ya que el 78% de las de 18 a 24 respondió que no tenía la necesidad de que nadie les masturbase más a menudo, por lo que se da a entender que esa no es la razón por la que están registradas en la plataforma buscando un 'affaire'.