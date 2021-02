Las uñas a cuadros son oficialmente la manicura más genial de la temporada

Echa un vistazo a todas las chicas más geniales que conoces y lo más probable es que tengan algo en común: todas están luciendo unas uñas a cuadros o checker nail que fascinan.

En las últimas semanas, ha sido imposible desplazarse por Instagram sin ver el patrón a cuadros incorporado en manicura francesa, flores retro y manis disparejos, que ya te habíamos compartido en La Verdad Noticias.

Checker Nails se convierten en tendencia esta primavera

Échale la culpa a la popularidad de The Queen's Gambit o Lisa Says Gah, la moda favorita del momento son las uñas a cuadros, pero no hay duda de que está en el top de tendencias.

Las uñas a cuadros, la moda versátil

El estampado a cuadros está en todas partes. Ya no se limita a juegos de mesa o Vans clásicas, el patrón ha estado apareciendo en artículos para el hogar, ropa y fundas de teléfonos con giros divertidos como pasteles y bordes ondulados.

Parte del atractivo del patrón es su versatilidad. Hecho en blanco y negro, parece limpio y clásico, o incluso emo, según las circunstancias. Combinado con flores, es psicodélico. Y cubriendo una uña entera, son vibraciones totales de Nascar.

Si tiene experiencia con un pincel de detalles, consulte el tutorial a continuación. Para el resto de nosotros, deje las uñas de damas como un profesional u opte por las estampas.

