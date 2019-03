Las últimas chinas de los pies vendados, una brutal tradición para “conseguir un buen marido”

Hace más de 100 años, durante la segunda década del siglo XX, se abolió la brutal tradición milenaria de vendar los pies de las mujeres en China, sin embargo, muchas mujeres continuaron sufriendo con tal de conseguir un buen matrimonio y futuro.

El objetivo era que sus pies no crecieran más de 8 centímetros: "Yo no quería, porque dolía mucho. Nadie quería. Usábamos un trozo de tela para vendarnos los pies. Y mi madre lo cosió para que no me lo pudiera quitar", Zhao

La señora Zhao, de 92 años, es una de las últimas víctimas que quedan, y platica cómo tantas mujeres de la época debían invertir sus pocas ganancias en vendas para que sus hijas tuvieran “pies de loto” y pudieran encontrar marido.

El resultado: 4 dedos rotos, prensados bajo la planta, es decir, una atrofia vitalicia.

"Se denominaban lirios dorados de 8 centímetros", relata la escritora Jung Chang en su biografía familiar Cisnes salvajes. Refiriéndose a su abuela, agrega: "Caminaba 'como un tierno sauce joven agitado por la brisa de primavera'... Se suponía que la imagen de una mujer tambaleándose sobre sus pies vendados ejercía un efecto erótico sobre los hombres".

Además, la señora Zhao agrega que en aquel entonces, su futura suegra le examinaría los pies detenidamente y si eran grandes, la iba a tratar muy mal.

La señora Zhao muestra el resultado de sus vendajes.

"Nadie me iba a querer si no me vendaba los pies. A mi esposo le gustaban mis pies pequeños", explica.

La tortura (vendarle los pies) comenzó cuando tenía 6 años: "A partir de los 13 o 14 ya no notaba el dolor", asegura la anciana, que ni siquiera gritaba porque "chillar no aliviaba". Y fue tan sólo hasta que su marido falleció, hace 20 años, que pudo abandonar esta práctica.

Otro de los casos que llamó la atención de Cameron Hack, el profesor de 26 años que radicó en Beijing y documentó, a través de retratos, el caso de Zhao y otras mujeres que sufrieron el mismo destino, fue el de "Una mujer criada por otra familia, que luego se casó con el hijo de esa familia.”

“No pudieron tener hijos durante mucho tiempo. Se quedó embarazada con 28 años y su marido murió".

Parió gemelas, pero sólo se pudo quedar con una, ya que no contaba con los recursos suficientes para criar a las 2. "La beba que dio, sobrevivió. Y la que se quedó murió a los 6 meses", cuenta Hack.

El docente dice que las víctimas de la feroz tradición suelen comentar que su suerte "llegó demasiado tarde [pues] Han tenido 80 años de vida muy dura y en los últimos 5 mejoró. Pero están a punto de morir."

Por último, la señora Zhao y las demás retratadas prueban que hubo una mejoría para las mujeres de China en el último siglo. Pero queda claro que aún falta bastante para conseguir la igualdad de género.