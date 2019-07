Las taquerias nos han engañado, la salsa de aguacate no lleva aguacate

Lamentamos informarte que has sido engañado… Esa “salsa de guacamole” tan popular en los puestos de tacos de México y Estados Unidos, no lleva aguacate y no podrás creer con qué es sustituido.

Primero que nada, hay que estar conscientes de que la salsa y el guacamole son dos cosas distintas; la primera se licúa y sirve para acompañar los tacos, y la segunda se machaca, y es la que comemos con totopos.

Ahora bien, de acuerdo con el editor de L.A Tacos, Javier Cabral, muchos comensales son fácilmente engañados porque la “salsa de aguacate” sin aguacate realmente sabe a aguacate… Es bastante confuso.

"Después de probar en casa una salsa con y sin aguacate me di cuenta que son inquietantemente similares", confesó BBC Mundo.

Pero entonces, si no lleva esta deliciosa y extravagante fruta, ¿qué lleva? De acuerdo con varios portales es sustituido con calabacín, o mejor dijo calabacita (como se le conoce en México), y esta le aporta una consistencia y sabor similar cuando se condimenta con su debida: cebolla, tomate, ajo, cilantro, jalapeño, sal y aceite vegetal.

De acuerdo con el youtuber y experto catador de comida tradicional mexicana, Eduardo “Lalo” Villar, incluso los mexicanos podemos ser engañados con esta salsa, pero principalmente porque aunque “sabemos que no es guacamole, visualmente queremos pensar que es".

"A la vista creo que te pueden engañar porque hay algunos que te ponen aguacate picado y los huesos del aguacate para dar la ilusión de que es guacamole", dice Villar a BBC Mundo.

Ahora bien, aunque podría parecer “injusto”, realmente nos estamos ahorrando varios pesos, pues no cabe duda de que el aguacate es un ingrediente sumamente caro y de alta demanda, por lo que muchísimos restaurantes no se pueden dar el lujo de servirlo como complemento gratuito.

"El sabor, el olor, la textura que pone el aguacate en una comida es excepcional. Un taco con aguacate es un taco caro, sabes que es uno diferente y especial [...] Ya se volvió un ingrediente de lujo para la gastronomía mexicana", dice Lalo Villar.

Por lo tanto, en defensa de las taquerías mexicanas, el youtuber afirma que no se trata de un “engaño” como tal, pues “nunca nos dicen que sea guacamole”, además, exigir este ingrediente incrementaría los costos “y el taco es muy querido por los mexicanos debido a que se ajusta a nuestro bolsillo".

