Las semejanzas entre las parejas predicen el resultado de la relación

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los humanos muestran una pauta constante al elegir a sus parejas y este patrón puede predecir de quiénes se enamoran y el futuro de la relación.

El estudio "identifica una pauta constante en diferentes tipos de personalidades y proporciona evidencias de la tendencia de los individuos a sentirse atraído a relaciones con un tipo particular de persona, aún cuando haya posibles diferencias individuales en la extensión del fenómeno".

Para llegar a dicha conclusión, los investigadores estudiaron las semejanzas entre las parejas actuales y pasadas de los individuos participantes y siguieron su situación sentimental desde 2008. Cada vez que los involucrados tuvieran una relación nueva, sus parejas tenían que describir sus rasgos de personalidad en cuanto a simpatía, conciencia, extraversión, neuroticismo, apertura a las experiencias, entre otros.

Para 2017, 332 participantes en el estudio habían tenido una relación con 2 personas distintas y, de acuerdo con las encuestas de personalidad, las parejas actuales se describían con características similares a las de la pareja anterior.

Por lo tanto, los autores concluyeron que las personas tienden a relacionarse románticamente con personas que tienen personalidades similares entre ellas, y que los patrones de una relación pueden ser más previsibles de lo que se pensaba.

"Esta pauta coherente de personalidad puede tener implicaciones potenciales para predecir con quién las personas formarán pareja en el futuro, así como cuán bien se comportarán en la relación" concluyó el artículo.

