Las reglas de oro al comer fuera de casa

Por qué es bueno comer granola? Porque es pura fibra y facilita la digestión. También es fuente de vitaminas y minerales y aporta grasas saludables Acá les dejo mi receta de granola para el desayuno, me encanta mezclarla con yogurt natural y frutas, esta vez con frambuesas y frutillas Ingredientes: - 3 tazas de avena - 1/2 taza de nueces picadas - 1/2 taza de almendras picadas - 1/2 taza de pasas picadas - 1/2 taza de miel - 2 cucharadas de sésamo (ajonjolí) - 4 cucharadas de aceite de canola - 1 taza de frutos secos (los que más te gusten) Preparación: Mezclar el aceite con la miel y calentar en el microondas. En un bowl juntar la avena, nueces, almendras y pasas y mezclar con la mezcla de miel y aceite, revolver bien y llevar a una lata de horno y esparcir. Dorar por 15 min aprox. En 180*C, sacar del horno y agregar el sésamo y frutos secos. Recomiendo guardar en frasco buen cerrado para que dure más. Mezclar con yogurt y frutas y a disfrutar. Buen lunes #granola #desayuno #receta

