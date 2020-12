Las ratas alteradas genéticamente se vuelven INMUNES al veneno

Ratas generan resistencia hacia venenos. Foto:El Español

Las ratas son cada vez más inmunes a los venenos, lo que las hace más difíciles de matar, y genera temores de que una población que ya está en aumento podría crecer aún más. Te informamos al respecto.

La preocupante noticia se suma a un aumento del 25% en las poblaciones de ratas debido al bloqueo del coronavirus .

TE PUEDE INTERESAR:Animales más VULNERABLES a infectarse de covid-19, investigación

Resistencia de ratas a venenos

Un nuevo estudio descubrió que tres de cada cuatro ratas en el Reino Unido han desarrollado una resistencia genética a los pesticidas comunes. Si no hay un invierno muy frío, es probable que la población se dispare el próximo año.

Los datos recientemente publicados de la Campaign for Responsible Rodenticide Use mostraron que el 74% de las ratas en el Reino Unido portaban un gen de resistencia a los rodenticidas populares.

En algunos lugares del Reino Unido, una de cada cinco ratas tiene dos genes diferentes, lo que las hace súper resistentes a los venenos.

Ratas generan resistencia a venenos. Foto: Zona cero

La experta en control de plagas Jenny Rathbone, de Pest.co.uk, dijo: Es muy preocupante porque esta 'resistencia híbrida' significa que algunos raticidas comunes simplemente no funcionan para controlar el número de ratas.

Esto, junto con un excelente año reproductivo, significa que nos espera un gran viaje en 2021 si no tenemos un invierno muy, muy frío.

¿Podrían multiplicarse las ratas?

Según el informe, es la primera vez en el Reino Unido que se encuentra una 'resistencia híbrida' a esta escala, con dificultades potencialmente desconocidas para el control de plagas de roedores.

Los expertos dijeron que la resistencia genética se ha incrementado entre las ratas a través del mestizaje.

Dijeron que las condiciones de este año han creado una tormenta perfecta para la cría de ratas, y muchas personas informaron haber visto las plagas al aire libre por primera vez.

La señorita Rathbone dijo: Este año ha sido un gran desafío para los controladores de plagas con un aumento en la población gracias al cierre y un cambio en el lugar donde las ratas buscan comida y refugio.

La noticia de que el mestizaje está causando resistencia al cebo y al veneno que usamos para controlar las infestaciones es sumamente preocupante. La población de ratas en el Reino Unido es ahora de unos 150 millones, un 25% más que en 2019. Un invierno muy frío y brusco ayudaría a reducir el número de ratas.

TE PUEDE INTERESAR: Rata TOPO africana, el animal con ojos que la ayudan a ubicarse magnéticamente

La señorita Rathbone agregó: El mejor elemento disuasorio que puedo recomendar es eliminar todas las fuentes de alimento. Para conocer más acerca de los cambios genéticos en animales, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.