Las mujeres solteras son más felices que las que tienen pareja

En la actualidad muchas mujeres que están solteras se sienten lo suficientemente feliz a tal grado de no necesitar más a un hombre a su lado y es que la mala calidad de las relaciones ha hecho que prefieren estar solas y sin compromisos a lidiar con una relación que solo las haga sufrir.

Según una investigación realizada en el Reino Unido en el año 2018 reveló que las mujeres solteras tienen beneficios físicos y mentales, en comparación con aquellas que están en pareja, pueden tener una vida social muy activa, a tal grado de que el 61 por ciento de las solteras entrevistadas expresaron que están muy satisfechas con su estado civil.

El estudio de la agencia Mintel consistió en una serie de entrevistas a numerosas mujeres solteras, de las cuales un 11 por ciento afirmó tener una vida social muy activa en contraste con el 15 por ciento de las entrevistadas con pareja respondieron tener pocos amigos y dificultad para socializar.

Las mujeres solteras son más felices ya tienen los siguientes beneficios.

No se sienten vigiladas

Cuando las mujeres no tienen pareja, suelen sentirse libres de ir a los lugares que deseen, son dueñas de todo su tiempo y no tienen que dar explicaciones de lo que hacen o no hacen.

Gestionan su presupuesto

No comparten gastos con su pareja, de tal manera que lo que quieran gastar lo hacen y de una manera organizada.

Se conocen mejor

Tanto mujeres como hombres cuando están solos pueden hacer una introspección y conocerte mejor a ti misma. La meditación es una de las formas de llegar a ello y en efecto se quieren más, así es más complicado que alguien le de la talla.

