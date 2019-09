Las mujeres solteras solo buscan un tipo de hombre: los más amables

Las mujeres solteras solo buscan un tipo de hombres los más amables

No cabe duda que las mujeres después de que pasan mucho tiempo solteras, no se fijan en cualquier tipo de hombre, pero algunos estudios han demostrado que lo que si buscan son hombres que sean atentos y amables, ellas no aceptan menos, ¡descubre por qué!

La conclusión llegó después de que la Universidad de Swansea, realizó una investigación realizada a más de 2.700 estudiantes universitarios de todo el mundo, que indicó que una de las principales cualidades que las mujeres buscan en una pareja de larga duración es la amabilidad.

La publicación realizada en Journal of Personality, también indica que algunos rasgos importantes como el atractivo físico y las perspectivas financieras, pero la mayor prioridad la tuvo la amabilidad.

En las citas de estudiantes en países como Singapur, Malasia, Hong Kong, el Reino Unido, Noruega y Australia. Donde se les dieron atributos en los que podían gastar 'dólares de mate': atractivo físico, buenas perspectivas financieras, amabilidad, humor, castidad, religiosidad, deseo de hijos y creatividad.

Según este análisis, los participantes gastaron entre el 22 y el 26 por ciento de su presupuesto total en amabilidad, pero gran parte de su presupuesto en atractivo físico mientras que rasgos como la creatividad y la castidad reciben menos del 10 por ciento.

Además de este estudio, han surgido opiniones de distintas mujeres que han terminado con relaciones por falta de atención y de amabilidad, de tal manera que cuando se interesan en algún hombre lo harán por la misma razón, pero por más, no por menos, además de esto no se fijan en cualquiera, ya que después de mucho tiempo de soltería pueden ser muy especiales.

