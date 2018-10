Las mujeres prefieren más con otras mujeres

En la Universidad de Essex se realizó un test en el cual se proyectaron imágenes con cuerpos totalmente desnudos de hombres y mujeres, esto con un total de 235 personas, detectando que del 82% de las féminas que se sometieron al test, se excitaron con los cuerpos de hombres y mujeres.

"A pesar de que la mayoría de las mujeres se definieron como heterosexuales, nuestra investigación muestra claramente que cuando se trata de lo que las excita, son bisexuales o lesbianas, nunca heteros", ha argumentado el doctor Gerulf Rieger, uno de los autores del estudio.

En contraste, las lesbianas dieron una respuesta mucho más intensa ante la imagen de otra mujer desnuda que ante el cuerpo de un hombre. El estudio, solo ha sido realizado con mujeres. Sin invitar a los hombres. Y no sabemos cómo reaccionarían ellos ante los mismos estímulos. Incluso si se declaran 100% heterosexuales.

La pista a seguir por las nuevas tendencias sexuales en el mundo

La socióloga Jane Ward exploraba en su libro "No Gay" un conjunto de prácticas que se extienden entre los hombres heterosexuales. El fenómeno que explicaba consiste en hombres jóvenes que se identifican como heterosexuales y que buscan contactos sexuales con otros hombres... heterosexuales. El homoerotismo como forma de adhesión heterosexual.

La autora trataba de demostrar que el contacto sexual entre personas del mismo sexo ha sido, históricamente, una parte integral de la identificación heterosexual del hombre.

Existe una doble moral en las personas

Cuando dos mujeres inician con una relación, muchas personas consideran que no se trata de homosexualidad sino de una fase de experimentación. Un juego al que toda mujer juega con su mejor amiga. Tras el juego, la mujer puede volver a identificarse como heterosexual sin ningún problema. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de dos hombres: una vez que has tenido una experiencia sexual con otro hombre, el entorno pasa a considerarte gay.