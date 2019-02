Las mujeres más fieles son las que consumen más cerveza

Las mujeres más files son las que consumen más cerveza.

De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Nacional de Evaluación de Riesgo de Osteoporosis, en Estados Unidos, sobre el estilo de vida de mujeres con riesgo de osteoporosis ofreció un resultado adicional, de que las que toman más cerveza suelen ser las más fieles.

El Centro entregaró un informe final donde se había evaluado cómo viven las mujeres con riesgo de osteoporosis y también arrojó que esta bebida alcohólica reduce el riesgo de la enfermedad.

Para nadie es un secreto que no a todo el mundo le gusta mucho la cerveza. Aunque No lo creas en esta ocasión los estudios están a favor de esta practica, si se lleva de forma moderada, y muestran los beneficios que obtienen las personas que toman cerveza.

La cerveza en las mujeres podría ser mucho más beneficiosa que la leche y las pastillas de calcio, al momento de prevenir los problemas en los huesos y además de esto también se supo que las que beben cerveza son las mas fieles.

Estudios recientes revelaron que las mujeres fieles, son las que consumen más cervezas.

Sí así mismo, el estudio reveló que aquellas mujeres que beben cerveza con regularidad poseen menor riesgo de padecer osteoporosis. Además, esta bebida ayuda a la recuperación de los huesos, luego del ejercicio.

Además, de acuerdo con el New England Journal of Medicine realizó un estudio en mujeres de la tercera edad y concluyó que las mujeres que beben entre medio y un vaso de cerveza al día tuvieron menor discapacidad cognitiva y menor degeneración en sus funciones, comparado con aquellas que no beben cerveza.