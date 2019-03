Las mujeres inteligentes no se casan antes de los 30 años.

Un estudio realizado a un grupo de 900 mujeres y hombres, publicado en el Journal of Personality and Individual Differences, reveló que las mujeres que se consideran las más inteligentes no se casan antes de los 30 años.

Los investigadores reunieron las pruebas por alrededor de 40 años, concluyendo que las mujeres tienen un 40% menos de probabilidad de casarse si son exitosas laboralmente y han cursado una licenciatura o posgrado, por lo que no se casan antes de los 30 años.

Además las mujeres inteligentes no se casan antes de los 30 años porque no se conforman con el primer hombre que pase por su vida, estas mujeres desean una pareja que las apoye a alcanzar sus metas personales, que respete si tiene el interés de seguir preparándose intelectual y profesionalmente.

Buscan la sinceridad y no cualquier persona es capaz de dárselas.

Las mujeres solteras de esa edad son complejas, ya que quieren un hombre con quien puedan platicar de cosas maduras y no se andan con jueguitos, buscan la sinceridad y no cualquier persona es capaz de dárselas, es por esta razón que son muy intuitivas al momento de estar con una pareja.

Son tan inteligentes que no les gusta gastar en regalos, cenas o viajes en pareja, pues les gusta dedicarse a actividades solo para ellas. Tienen la filosofía de que cuando estás felizmente soltera, puedes presupuestar tu dinero sabiamente.

Cuando llegar a los 30 años, ya sabes tu valor y lo que realmente quieres en una relación, no te gustan las citas casuales porque sabes que solo es una pérdida de tiempo, además sabes qué prospectos no tienen absolutamente ningún potencial cuando se trata de relaciones a largo plazo.