Las mejores posiciones sexuales para tríos, según los expertos en sexo

Entonces, has querido tener un trío y tu pareja está totalmente dispuesta. Incluso has encontrado un tercero que está emocionado de unirse. Pero cuando se trata de eso, no estás seguro de qué posiciones de trío probar, o incluso cómo se verían.

Según la terapeuta sexual, Vanessa Marin, los tríos siempre serán algo complicados. Después de todo, estás equilibrando tres cuerpos en una cama (o sofá o piso). También hay un componente emocional, especialmente si lo harás con una pareja de mucho tiempo por primera vez.

Ten una comunicación abierta con tu pareja antes de tener un trío

En ese caso, una gran parte de la experiencia será prepararte emocionalmente para tener un trío, dice Marin. Querrá hablar sobre las expectativas y los límites del trío antes de comenzar la búsqueda de esa extraña tercera persona y mucho antes de que todos terminen en la cama.

Prepárese para un poco de incomodidad y algunos sentimientos potencialmente difíciles. Ver a su pareja con otra persona puede ser un shock, incluso cuando obviamente eres consciente de que eso es lo que sucederá durante un trío. Pero tampoco se sorprenda si se siente natural.

Si ha hablado con sus parejas, ha establecido una hora y un lugar, y está listo para comenzar, en La Verdad Noticias, te presentamos 7 posiciones sexuales para tener un trío que puedes probar con tu pareja.

La vaquera doble

Cómo hacerlo: Haga que la persona con el pene o el cinturón se acueste boca arriba en la cama. Luego, una segunda persona se sentará a horcajadas sobre su cintura y bajará sobre el pene o se sujetará con una correa, mientras que la tercera persona se inclinará sobre su rostro para el sexo oral.

Por qué hace funciona: estarán bastante unidos en esta posición, lo que significa que todos tendrán una buena vista y un buen momento. Si estás arriba, puedes incluso enfrentarte a la tercera persona y besarla.

El voyeur

Cómo hacerlo: dos personas tendrán relaciones sexuales en la posición que deseen mientras la tercera persona observa y se masturba.

Por qué hace funciona: si eres nuevo en tríos o estás un poco nervioso por saltar, usa esta posición como calentamiento. A medida que empiece a emocionarse más, podrá agregar más caricias. O, si te excita la idea de que alguien te observe a ti y a tu pareja, puedes simplemente preguntar si estaría dispuesto a mirar todo el tiempo.

La doble inmersión

Cómo hacerlo: Dos personas se acuestan una encima de la otra en posición de misionero, mientras que la persona con el pene o la correa se agacha entre las piernas. Luego pueden alternar entre penetrar a los otros dos socios.

Por qué hace calor: esta es otra gran posición cuando dos personas quieren concentrarse el uno en el otro, mientras que el tercero se queda atrás y observa antes de saltar.

El tren del perrito

Cómo hacerlo: Haga que dos personas se pongan de rodillas, una frente a la otra. La persona en la parte de atrás tocará con los dedos o realizará un oral a la persona en el frente, mientras que la persona con un pene o un cinturón estará detrás y tendrá relaciones sexuales con la persona en la parte de atrás, al estilo perrito.

Por qué hace funciona: el estilo perrito es uno de los más intensos. Y agregar el factor trío lo hace sentir aún más travieso.

El equipo de etiqueta

Cómo hacerlo: Una persona se acuesta boca arriba al final de la cama, con las piernas colgando sobre el borde. La persona con el pene o la correa se arrodilla entre sus piernas para tener relaciones sexuales, mientras que la tercera persona se sienta en la cara de la persona reclinada.

Por qué funciona si te gusta realizar orales, te encantará esta posición. Sin mencionar que si eres la persona acostada, puedes ser el centro de atención.

The Doggy Deluxe

Cómo hacerlo: Dos personas tendrán sexo a lo perrito, mientras que la persona de rodillas practica sexo oral con la tercera persona, que estará acostada de espaldas.

Por qué funciona: este es otro para los fanáticos del oral. Es una posición fácil, ya que tu cara ya está cerca de la cama. Y tú y tu invitado pueden turnarse para estar en el medio.

El 69 + 1

Cómo hacerlo: una persona se acuesta boca arriba mientras que la segunda se coloca encima en la posición estándar 69. La persona con el pene o el strap-on luego penetra en uno de ellos por detrás.

Por qué hace funciona: esta posición puede requerir un poco de malabarismo y equilibrio, pero hace mucho calor tener tantas partes del cuerpo apiñadas en un solo lugar. (Si tiene dificultades para mantener el equilibrio, todos pueden rotar para que los lados descansen sobre la cama).

