Las mejores posiciones para tener sexo de pie y llegar al orgasmo

Si eres de aquellos que siempre tiene sexo en la cama y con las mismas posturas, es normal que quieras probar cosas nuevas. ¡Vamos! el sexo de pie siempre luce fantástico en las películas y probablemente has pensado probarlo en más de una ocasión, si no es que ya lo hiciste, y por eso aquí te diremos cómo hacerlo sin tanto esfuerzo.

Si somos honestos, la torpeza a la hora de intentar algo nuevo o simplemente probar una nueva postura de pie es inevitable… ¿resbalones, caídas, calambres? Están a la orden del día, pero al final incrementan la adrenalina y hacen más divertido el momento.

Las mejores posiciones para tener sexo de pie y llegar al orgasmo

Recuerda que en el sexo, llegar al orgasmo no es lo más importante. Enfócate en dar y recibir placer, en conectar y sentir a tu pareja y en disfrutar… simplemente déjate llevar.

De acuerdo con la psicóloga y sexoterapeuta, Janet Brito, tener sexo de pie ofrece un número incontable de posibilidades para sentirnos más cerca de nuestra pareja: estamos bien juntitos, hay contacto visual y el simple hecho de sostenerse el uno al otro con firmeza crea un intercambio de energía íntima y apasionada.

Y aunque pudieras pensar que sólo los más atléticos y entrenados son capaces de hacerlo, hay diversas formas para intentarlo y no morir en el intento, o más bien probarlo y disfrutarlo sin hacer un gran esfuerzo, así que toma nota de los siguientes consejos.

Comienza el juego previo de pie

De acuerdo, tal vez no estás listo para tener sexo de pie, pero ¿qué tal comenzar con el juego previo de esta forma? Será igual de excitante y podrás aprovechar para besar y tocar todas las zonas erógenas y más sensibles de tu pareja, como el cuello, el pecho, la clavícula y las orejas.

Las mejores posiciones para tener sexo de pie y llegar al orgasmo

Busca apoyo

Si has decidido dar el siguiente paso, pero temes no aguantar el peso de tu pareja o sufrir una dolorosa caída, procura buscar un apoyo, ya sea la pared, el cofre del coche, la mesa o barra de la cocina y cualquier lugar que se te ocurra.

Prueba con posiciones más sencillas

Una buena opción con la cual no requerirán de gran fuerza o balance es con el perrito… sí, no habrá contacto visual, pero el chiste es salir de la cama y probar algo nuevo. Otra opción es contra la pared o el candado, con el cual uno se sentará encima de un mueble y el otro estará parado.

Las mejores posiciones para tener sexo de pie y llegar al orgasmo

Sexo oral

La penetración no es fundamental en las relaciones sexuales, mucho menos para llegar al orgasmo, así que tener sexo oral de pie es una excelente manera para dar y recibir placer. ¡Inténtalo!

Te puede interesar: El sexo oral evita la infidelidad: estudio

Las mejores posiciones para tener sexo de pie y llegar al orgasmo

¡Relájate!

Por último, recuerda relajarte y no tomar las cosas demasiado serias. Sí, el sexo de pie es sensual e intenso, pero tampoco requiere demasiada ciencia y si te equivocas, no pasa nada. Además, si estás tensa no podrás disfrutar igual y definitivamente existen muchas más posibilidades de que las cosas salgan “mal”.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.