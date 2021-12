Las mejores oraciones a San Patricio de Irlanda para los niños

Cada 17 de marzo en Irlanda y el mundo entero se celebra la fiesta de San Patricio, patrón de dicho país europeo cuyas oraciones son tan sencillas que los niños pueden aprender con mucha facilidad.

Entre los rezos más importantes para el patrón de Irlanda está La Coraza, oración que tiene tanto una versión larga como una corta que pueden ser enseñadas a los niños, sin olvidar explicarles qué significa este rezo.

En La Verdad Noticias te explicamos cómo rezar la Coronilla de la Divina Misericordia, y en la siguiente nota te explicamos los rezos en honor a San Patricio sencillos para niños así como la explicación sobre la vida del santo irlandés.

Oraciones a San Patricio para niños

Además de presentarte la oración a San Judas Tadeo para pedir un milagro, te compartimos los mejores rezos a San Patricio que puedes recitar junto a tus niños cualquier día de la semana.

Versión larga de la Coraza de San Patricio

Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus Tres Personas, por medio de confesar la Unidad del Creador de la Creación del Universo.

Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de Su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de Su resurrección y asunción, por medio de la fuerza de Su descenso para juzgar el mal.

Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de Querubines, en obediencia de Ángeles, en servicio de Arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de Patriarcas, en palabras de Profetas en prédicas de Apóstoles, en inocencia de Santas Vírgenes, en obras de hombres de bien.

Me levanto hoy por medio del poder del cielo: Luz del sol, Esplendor del fuego, Rapidez del rayo, Ligereza del viento, Profundidad de los mares, Estabilidad de la tierra, Firmeza de la roca.

Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce: Poder de Dios que me sostiene, Sabiduría de Dios que me guía Mirada de Dios que me vigila, Oído de Dios que me escucha, Palabra de Dios que habla por mí, Mano de Dios que me guarda, Sendero de Dios tendido frente a mí,

Escudo de Dios que me protege, Legiones de Dios para salvarme de trampas del demonio, de tentaciones, de vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud.

Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, dontra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, dontra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma.

Cristo escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia.

Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piense en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha.

Me levanto hoy Por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, Por medio de creer en sus Tres Personas, Por medio de confesar la Unidad, Del Creador de la Creación.

Versión corta de la Coraza de San Patricio

Cristo conmigo,

Cristo delante mí,

Cristo detrás de mí,

Cristo dentro de mí,

Cristo debajo mí,

Cristo sobre mí,

Cristo a mi derecha,

Cristo a mi izquierda,

Cristo cuando me acuesto,

Cristo cuando me siento,

Cristo cuando me levanto,

Cristo en la anchura,

Cristo en la longitud,

Cristo en la altura

Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí,

Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí,

Cristo en los ojos de todos los que me ven,

Cristo en los oídos de todos los que me escuchan.

Amén.

¿Quién fue San Patricio y que hizo?

San Patricio, el patrón de Irlanda

En Irlanda se las ingenian para celebrar el Saint Patrick's Day pese a COVID-19 debido a que es el santo patrono considerado el introductor del cristianismo en el país, y de acuerdo a sus oraciones y leyenda, liberó a su nación de las serpientes.

