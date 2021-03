Las mejores ideas de tatuajes para mujer 2021

Los tatuajes están muy de moda, pero encontrar que tengan un significado especial o que sean creativos es bastante difícil. Después de todo, estará allí por el resto de su vida, por lo tanto, la ubicación también es una gran consideración.

Solo para ayudarte, hemos hecho una lista de las mejores ideas de tatuajes para mujer y algunos consejos para guiarte en el proceso del arte de la tinta en la piel.

Tatuaje para mujeres 2021

Tatuaje de mariposa

Los tatuajes para mujer de mariposas representan la libertad y transformación.

Si está buscando inspiración para tinta nueva y fresca, es posible que desee considerar una mariposa.

Aunque los tatuajes para mujer de mariposas han sido populares durante décadas, hay una atemporalidad en ellos, y la amplia variedad de diseños ha asegurado que cada pieza sea única para el usuario.

Las mariposas pueden ser delicadas y hermosas, pero también pueden representar transformación, resiliencia, esperanza e incluso amor. También hay un elemento femenino en el diseño, por lo que es una opción tan popular entre las mujeres.

Tatuaje de dragón

Estas bestias míticas son ideales para las mujeres con una personalidad fuerte.

Los tatuajes de dragones pueden hacer una declaración poderosa y simbolizan sabiduría, valentía y protección. Las historias de estas bestias míticas se encuentran en muchas culturas alrededor del mundo.

Este mítico animal en los tatuajes para mujer ha aparecido en gran medida tanto en las mitologías europeas como en las culturas del este de Asia.

A menudo, se considera que un dragón es una criatura feroz y poderosa, algo que se debe respetar, pero también se debe temer.

Al decidir hacerse un tatuaje, puede basarse en las muchas inspiraciones e interpretaciones, pero en última instancia, elija lo que quiere que la tinta le represente; ya sea pasión o misterio, o algo más profundo.

Tatuaje de león

Los tatuajes para mujer de leones representan la ferocidad y energía pura.

En los tatuajes para mujer león es considerado el gobernante del reino animal, o el rey de la jungla, y es una criatura muy respetada y temida.

Al decidir entintar a este poderoso depredador, muchas personas optan por hacerlo debido a los rasgos asociados con él; coraje, valentía, realeza y sabiduría.

Hay muchas variaciones del diseño del tatuaje que simboliza fuerza, algunas personas optan por un enfoque súper realista y otras optan por combinar varios elementos, como flores y formas, para crear un acabado único y más femenino.

Tatuaje de punto y coma

Los tatuajes para mujer de punto y coma son los preferidos para la muñeca.

Los tatuajes pueden tener significados profundamente personales, y el diseño de tatuaje de punto y coma es uno de ellos.

Este diseño de tatuajes se ha convertido en un símbolo para quienes sufren de salud mental y depresión y le recuerda al usuario que su historia aún no ha terminado, últimamente que adquirió gran popularidad entre los tatuajes de mujeres. Su viaje no ha llegado a su fin y sus vidas continuarán, a pesar de sus luchas.

Es por esta razón que estos tatuajes funcionan mejor en lugares donde se pueden ver fácilmente, como en la muñeca, para que puedan servir como un recordatorio diario de los obstáculos que el individuo ha superado y cómo es capaz de lidiar con ellos en el futuro.

Tatuaje de lobo

Recuerda que los tatuajes para mujer pueden combinar diferentes diseños.

Si quieres tener un tatuaje femenino y que represente amor y lealtad, considera un tatuaje de lobo. Estos hermosos animales viven en manadas y su fuerza y supervivencia dependen de su número.

Es por esta razón que en los tatuajes para mujer este diseño a menudo simboliza la familia, lo que sugiere que hay poder en la unidad y anima al usuario a recordar la importancia de estos estrechos lazos familiares.

El lobo también tiene un significado especial para culturas específicas, a saber, los nativos americanos, que tienen un profundo respeto por el animal.

Tatuaje de elefante

Los tatuajes para mujer pequeños son ideales para pasar desapercibidos.

Los elefantes son animales majestuosos y también representan poder y prosperidad. Estos mamíferos gigantes a menudo se asocian con una memoria fantástica; es posible que haya escuchado el dicho "un elefante nunca olvida", razón por la cual también simbolizan la sabiduría.

Lo que quizás no sepa es que la cabeza de una manada de elefantes es siempre una hembra y, por lo tanto, esta puede ser una pieza fantástica para una mujer que quiere celebrar su feminidad.

El tatuaje de elefante puede tener un diseño grande e intrincado, o un tatuaje pequeño y simple, lo mejor de esta tinta es que funciona en una variedad de tamaños.

Tatuaje de escorpión

Un diseño pequeño puede dar una vibra sexy a tu outfit.

En los tatuajes para mujer, existen infinitas opciones, si quieres un tatuaje más atrevido, el escorpión es una excelente opción.

Estos arácnidos depredadores a menudo se consideran peligrosos debido a su capacidad para infligir dolor, y aquellos que eligen un símbolo como este a menudo quieren que sirva como advertencia.

El tatuaje de escorpión puede ser increíblemente poderoso y una muestra de fuerza e intimidación. También puede recordarle al usuario la necesidad de protegerse de aquellos que quieren causarle daño.

Tatuaje de serpiente

Los tatuajes de mujeres de serpientes es un diseño indispensable que necesitas tener.

Los tatuajes de serpientes representan muchas cosas diferentes; para algunos, se los considera una criatura malvada, por ejemplo, en la historia bíblica cristiana de Adán y Eva, la serpiente fue la tentadora y resultó en pecado. Sin embargo, para otros, son míticos y poderosos.

Un tatuaje de serpiente japonesa puede representar fuerza, protección e incluso buena suerte, y en las culturas nativas americanas, la serpiente de cascabel es de gran importancia.

Otros rasgos asociados con la tinta de serpiente es la idea de transformación o renacimiento porque las serpientes mudan su piel. Este modelos de tatuajes para mujer también pueden simbolizar peligro o fertilidad.

Tatuaje de corazón

Los tatuajes de corazón pueden ir acompañados de algún elemento extra.

Los tatuajes de corazón son una de las opciones más populares, y por una buena razón. No solo en los tatuajes para mujer si no en cualquier ámbito se trata de un símbolo universalmente reconocido en todas las culturas y tiene un significado profundo para quien lo usa, incluido el amor, la pérdida y el desamor.

Las personas pueden elegir entre una amplia gama de diseños de tatuajes de corazones, algunos simples, como un contorno, y otros más detallados, como un corazón sagrado.

El color también juega un papel importante a la hora de elegir lo que es adecuado para usted; por ejemplo, la tinta roja puede celebrar la amistad y el amor, mientras que el negro representa el dolor.

Tatuaje de calavera

A pesar de ser un clásico, puedes incluir lo que quieras a tu tatuaje de calavera.

Los tatuajes para mujer de calaveras a menudo son intrincados y requieren tiempo y habilidad para completarlos. Es una imagen reconocible en muchas culturas y generalmente se asocia con la muerte o la mortalidad.

Estas piezas pueden adquirir una amplia gama de significados, dependiendo del diseño, y han sido una opción popular de tinta durante décadas.

Si está buscando una forma de hacer que el tatuaje sea más femenino, considere los colores llamativos o los detalles florales. Sin embargo, independientemente de lo que elija, no se puede negar que su tinta se destacarán.

Tatuaje de acuarela

Los tatuajes para mujer de acuarelas son ideales para las personalidades tiernas.

La tinta negra estándar funciona bien para algunos diseños, pero si quieres algo más atrevido, te encantarán los tatuajes de acuarela.

Este estilo de tatuaje es relativamente nuevo y sumamente popular en los tatuajes para mujer, aunque está ganando popularidad rápidamente, y la técnica crea un acabado que parece como si alguien hubiera pintado de manera experta una obra maestra en tu piel.

Muchos diseños se prestan bien a las acuarelas, pero las flores tienden a ser las más populares, creando un acabado audaz y vibrante.

Los tatuajes como este funciona excepcionalmente bien cuando se combinan con una base negra, lo que ayuda a evitar que la tinta se desvanezca rápidamente y crea un contorno más reconocible.

Tatuaje de ángel

Los tatuajes para mujer de ángeles pueden ser tan tiernos como tú quieras.

Los tatuajes de ángel pueden representar dolor y advertir sobre el peligro, o pueden ser edificantes e inspiradores, como el diseño de un ser angelical.

Los ángeles están asociados con el cielo y son vistos como seres puros, decididos a proteger todo lo que es bueno y sagrado.

Por esta razón, estos tatuajes pueden ser una opción fantástica para aquellos que son religiosos y quieren honrar su fe.

Estos modelos de tatuajes para mujer pueden servir como un tributo a un ser querido o como un recordatorio de que el usuario tiene un guardián que los cuida.

Tatuaje de brújula

¿Buscas el rumbo de tu vida? los tatuajes para mujer de brújula te lo podrían dar.

Si eres un viajero apasionado y quieres un diseño que inspire dirección, no busques más que un tatuaje de brújula.

El simbolismo se remonta a los marineros, que se cree que se tiñeron la piel con estas imágenes para ayudarles a navegar en el mar, y es por ello que estos diseños suelen representar orientación y protección.

Al elegir este tatuaje para mujer, una brújula en sus diferentes diseños, es posible que el usuario también desee recordar los tiempos difíciles que ha superado; el instrumento de navegación puede guiarlo a través de momentos difíciles y ayudarlo a recordar hacia dónde se dirige en la vida.

Tatuaje de sol

Los tatuajes para mujer pueden incluir varios diseños en uno.

Sin el sol, no podríamos sobrevivir. Es una fuente de luz y energía, pero puede representar la verdad o servir como símbolo de esperanza; alguien ha superado un período oscuro de su vida y ha encontrado una salida. Otros pueden inspirarse en el sol porque les recuerda la belleza de la vida.

En los tatuajes para mujer de sol hay muchos diseños de tatuajes de sol , y su significado puede ser algo ambiguo, lo que permite al usuario personalizar su tinta para que se adapte a sus preferencias personales.

Tatuaje de reloj

Los tatuajes para mujer de reloj pueden tener un significado único.

El tiempo es un bien precioso, y todos vivimos cada día en la tierra, sin saber cuándo se terminará nuestro tiempo. Es por esta razón que los tatuajes de relojes a menudo representan el equilibrio entre la vida y la muerte.

Las personas pueden adaptar su tinta para que sea única y personal; Algunas de las formas en que se puede hacer esto es mediante la inclusión de flores, para honrar a los vivos.

Alternativamente, puede adoptar un enfoque más oscuro agregando calaveras o fuego. La posición en la que se han detenido las manecillas del reloj puede hacer que la pieza sea aún más personal.

Tatuaje de corona

Las coronas pequeñas son una opción ideal para los dedos.

Cuando piensas en una corona, automáticamente te vienen a la mente imágenes de la realeza, pero eso no es todo lo que este tatuaje puede representar. El diseño puede tener un simbolismo poderoso, con atributos típicos que incluyen victoria, autocontrol y autoridad.

Los tatuajes para mujer que plasman este diseño en su piel señalan que ejerce su propio destino o que exige respeto e igualdad. En términos de ubicación, los tatuajes de coronas son increíblemente versátiles.

Funcionan bien como pequeños diseños y contornos, que se pueden entintar en la muñeca, pero también como piezas más grandes y detalladas en el antebrazo o el muslo.

Tatuaje de atrapasueños

Estos tatuajes para mujer son un clásico que no puedes dejar pasar.

Las mujeres que quieran un tatuaje significativo deben considerar esta hermosa pieza. Un atrapasueños, originalmente un producto tejido a mano que está destinado a replicar una telaraña, tiene sus raíces en la cultura nativa americana.

En cuestión de los tatuajes mujeres de atrapasueños estos representan un símbolo de protección, colgado para protegerse de los malos pensamientos, y una forma de filtrar las experiencias negativas para centrarse en las buenas.

El diseño suele ser increíblemente detallado y, debido a esto, tiende a funcionar mejor en áreas más grandes de la piel, siendo el muslo una opción popular.

Tatuaje de ojo

Los tatuajes de ojos pueden tener un significado de protección a las malas vibras.

Cuando piensas en un ojo, te viene a la mente el don de la vista, ¿verdad? Bueno, este es el concepto fundamental de este tatuaje.

En los tatuajes para mujer de ojo puede simbolizar algo que todo lo ve; por ejemplo, en el cristianismo, puede representar a Dios cuidándote.

Alternativamente, podría interpretarse como un símbolo de orientación o protección.

Hay muchas opciones diferentes con respecto a la ubicación de este diseño; puede optar por hacerlo pequeño y entintar en su dedo u optar por una pieza más detallada en su muslo.

Tatuaje de pájaro

Los tatuajes de parajos expresan la libertad que un ave tiene en el cielo.

Mucha gente sueña con tener alas y poder volar lejos de sus problemas, y los tatuajes de pájaros son una forma de demostrarlo.

Estas hermosas criaturas aladas simbolizan muchas cosas, incluida la libertad y la independencia. También pueden servir como recordatorio de que no necesitamos adherirnos a ciertas limitaciones terrenales.

Hay muchos diseños de aves diferentes; por ejemplo, un cuervo podría representar la muerte, mientras que un jilguero o un canario son especies que típicamente se asocian con la felicidad.

Tatuaje de henna

¿Quiéres saber cómo se vería un tatuaje antes de ser permanente? la henna es una opción.

Los tatuajes para mujer no son una decisión que deba tomarse de la noche a la mañana porque está destinado a ser una pieza que estará contigo para siempre.

Muchas personas piensan mucho antes de elegir un diseño que sea significativo para ellos, pero si no está listo para un compromiso a largo plazo, es posible que desee considerar algo más temporal, como un tatuaje de henna.

Se crea con un tinte a base de plantas, y estas intrincadas piezas se pueden hacer con varios tonos, incluidos rojo, naranja, marrón y azul-negro.

La henna es popular en las bodas o festivales indios y se la conoce como mehndi, pero también es tradicional en Marruecos y Egipto. Otra ventaja de esta forma de tatuaje es que el tinte se desvanece naturalmente con el tiempo.

Tatuajes únicos

Tu tatuaje puede ser tan único y diferente como desees.

Dependiendo de la persona, los tatuajes para mujer con diseños únicos pueden variar. Un tatuaje único puede ser algo personal o algún tipo de diseño interesante. Sea lo que sea, este tipo de tatuaje probablemente será especial para ti, o incluso puede ser un tema de conversación.

Lindos pequeños tatuajes

Los tatuajes para mujer pequeños son ideales para pasar desapercibidos.

Siempre que encuentre un artista que se especialice en diseños pequeños, puede obtener fácilmente algo bastante detallado, en una versión mucho más pequeña y linda.

Los tatuajes para mujer pequeños y delicados siempre son una buena idea si quieres un tatuaje pero no buscas algo demasiado llamativo y llamativo.

Pequeños tatuajes

Los tatuajes de mujeres pequeños se ven muy elegantes.

Los tatuajes para mujer pequeños generalmente se mantienen bastante conservadores y simples. No tardan más de diez a veinte minutos en terminar dependiendo del estilo. Aunque solo porque sea pequeño, eso no significa que no puedas hacerlo personal.

Tatuajes de cruz

Las cruces pueden ser tan pequeñas o grandes como tu deseas.

Los tatuajes de cruz pueden ser tan simples como dos líneas o dos palabras en cursiva, entrecruzadas. Si desea ser más creativo, puede agregar algo envuelto alrededor, como un diseño de flores.

Son una gran opción de tatuajes para mujer si tienes antecedentes religiosos y te dan la opción de entrelazar dos ideas en un diseño.

Tatuajes simples

Un tatuaje simple nunca pasará de moda.

Los tatuajes simples para mujer suelen ser algo así como un corazón, una luna, el sol o el contorno básico de una flor o un animal. Son una excelente opción si estás luchando por encontrar un diseño.

Por lo general, puedes explicarle a tu artista lo que buscas y te mostrarán una opción muy rápidamente de algo que ya hayan escrito.

Tatuajes de flores

Escoge tu flor favorita y tatuatela.

Los tatuajes para mujer de flores son muy populares entre las mujeres, especialmente las flores silvestres. Sin embargo, esto no significa que no puedas pensar fuera de la caja y crear tus propias ideas.

Hay tantos tipos diferentes de flores para elegir. Puede obtener cualquier cosa, desde el contorno de la lavanda hasta un nenúfar sentado en una almohadilla.

Tatuajes de mano

A pesar de ser muy doloroso, la mano es uno de los lugares preferidos para los tatuajes.

Hay tantas cosas que puedes insinuar con los tatuajes de manos, como el amor, la paz y las promesas. Por lo general estos tatuajes para mujer, son solo un esquema, pero puede hacerlos tan audaces y detallados como desee.

Tatuajes de letras

Escoge tu frase favorita y no dudes en tatuartela.

Los tatuajes de letras son geniales si tienes una cita famosa que te encanta o un dicho que realmente resuena contigo. Estos tatuajes para mujer generalmente se ven bastante delicados dependiendo del estilo de fuente con el que vayas.

Dónde hacerse un tatuaje

Los tatuajes tiernos se pueden hacer para representar la unión entre amigas o hermanas.

Tatuajes en los dedos

Los tatuajes de dedos son definitivamente más visibles y tienen un diseño más pequeño. Los dedos son el lugar perfecto para tatuajes de henna, palabras pequeñas o diseños entre los dedos.

Tatuajes de parejas

Las costillas son un gran lugar para los tatuajes para mujer, ya que la mayoría de las veces permanece oculto.

También es un área grande para trabajar, por lo que puede hacerse un tatuaje de cualquier tamaño y no tener que preocuparse de que la gente lo vea con demasiada frecuencia.

Sin embargo, tenga en cuenta que este es un lugar bastante doloroso para tatuarse, que puede ser un factor de cuán grande termine haciéndolo.

Tatuajes delicados

Si desea un tatuaje en el esternón, es mejor que pueda tolerar el dolor, tenga en cuenta que es prácticamente piel apoyada contra hueso.

Esta área puede verse muy bien con algo simple sentado allí y tiende a ser una región popular para las flores o los patrones tribales interesantes.

Tatuajes en el muslo

Los tatuajes en los muslos son otra buena opción si no siempre quieres que estén a la vista. Normalmente son de mayor tamaño en esta ubicación, por lo que si está buscando obtener una pieza más grande, esta es la ubicación perfecta.

Por lo general, estos tatuajes para mujer en los muslos son bastante sexys, por lo que podría ser otro factor en cuanto a si desea colocarlos allí, dependiendo de su personalidad.

Tatuajes de manga

Las mangas son seguramente un tatuaje en el que querrás pensar mucho.

Cubren bastante piel y se exhiben durante aproximadamente la mitad del año. Una manga generalmente se ve mejor si te quedas con un tema y unes todos los tatuajes.

Tatuajes en la muñeca

Los tatuajes de muñeca son otro lugar llamativo, así que asegúrese de obtener un diseño que realmente le llame la atención.

Estos tatuajes para mujer tienen una amplia opción de diseños en esta área, por lo que no debería tener ningún problema para intentar encontrar algo.

Tatuajes en el tobillo

Los tatuajes para mujer en el tobillo pueden ser pequeños y delicados o pueden envolver la pierna. Cualquiera que decidas, tendrás muchas opciones.

Nuevamente, esta área prácticamente siempre estará en exhibición, así que asegúrese de tomarse su tiempo para decidir algo que le guste.

Tatuajes en la espalda

La parte trasera es una excelente ubicación y se puede ocultar. En el caso de estos tatuajes para mujer la mayoría de las personas tienden a tener uno que se coloca a un lado, debajo del hombro o en la columna.

La columna vertebral es un lugar doloroso para hacerse un tatuaje, así que asegúrese de ser lo suficientemente valiente para manejarlo.

Tatuaje de hombro

Los tatuajes para mujer en el hombro te permite lucir un poco de piel sin demasiado.

La belleza de esta zona es la versatilidad; puede mostrar su tinta y hacer una declaración audaz o taparla si es necesario.

También se adapta bien a una variedad de diseños diferentes, tanto grandes como pequeños.

Si quieres un tatuaje de flores detallado que cruce tu hombro y baje por tu brazo, eso es genial, pero un pequeño ángel en tu omóplato es igual de atractivo.

El hombro está asociado con la fuerza, así que celebra tu poder femenino con una pieza entintada aquí.

Cómo hacerse un tatuaje

Inicia en el mundo de los tatuajes para mujer siguiendo estos tips.

Elija el artista del tatuaje adecuado

Busque diferentes artistas antes de reservar su tatuaje y asegúrese de que el artista que elija sea capaz de hacer el diseño que desea.

Con este diseño de tatuajes para mujer al entrar al establecimiento, debería poder oler los químicos en el aire. Así es como sabes que están limpios.

Escuche a los profesionales

El tatuador podrá decirte cuál va a ser la más adecuada, escúchalos, saben de lo que están hablando.

Si no está completamente satisfecha con el diseño o la ubicación, hable con su artista. Por lo general, podrán cambiarlo por usted, pero recuerde, ellos saben más y quienes se dedican a hacer tatuajes para mujer son unos expertos.

Seleccione algo con significado

Obtenga algo que sea sentimental pero también estéticamente agradable. Quieres algo que tenga valor para ti, incluso cuando eres viejo y el tatuaje se ha desvanecido en un negro grisáceo descolorido.

Elija sabiamente

Antes de comenzar a tatuar cada centímetro de su piel, piense realmente el camino que desea seguir.

Si bien los tatuajes para mujer son más aceptados por la sociedad ahora de lo que solían ser, todavía hay trabajos que tienen reglas estrictas contra ellos. Tenga cuidado al decidir.

No se preocupe por el dolor

Todo el mundo explica el dolor de un tatuaje de forma diferente. Dependiendo del área y el tamaño del tatuaje, puede ser bastante doloroso o bastante indoloro.

Sin embargo, los tatuajes para mujer en practicamente cualquier parte del cuerpo son definitivamente soportables y no deben gastarse en estresarse. Lo mejor que puedes hacer es relajar tu cuerpo. Hacerse un tatuaje fue idea tuya después de todo, así que relájate.

Cuida tu tatuaje

Asegúrate de seguir las instrucciones de cuidado posterior, de lo contrario, tu tatuaje puede terminar desvaneciéndose, infectarse o la tinta puede comenzar a caer, dejando huecos en tu diseño. En el caso de los tatuajes para mujer los cuidados posteriores generalmente son muy fáciles.

Su tatuador se lo envolverá después, que generalmente se deja durante una hora aproximadamente, luego puede quitárselo y lavarse el tatuaje con agua tibia. No haga ejercicio durante las 24 horas siguientes.

A partir de ahí, el cuidado general consiste en aplicar la crema al tatuaje tres veces al día.

¿Un tatuaje te hace más atractivo?

¡Los tatuajes para mujer ya no son un tabú!, anímate a hacerte uno.

No hay una respuesta real a esto, aunque la gente ha tratado de encontrar una e incluso la ha convertido en objeto de estudios y los tatuajes para mujer no son la excepción.

Para algunas personas los tatuejes en mujeres sí son atractivos, para otras, no. Aunque realmente no importa lo que piensen los demás, siempre y cuando estés contento con eso.

¿Cuáles son los tatuajes más populares para las mujeres?

Las flores son uno de los diseños ideales para iniciar en el mundo de los tatuajes para mujeres.

La belleza del arte corporal es que hay tantos diseños e interpretaciones diferentes de sus significados.

Puede modificar imágenes y elegir estilos, haciendo que su tatuaje sea único para usted. Dicho esto, algunos de los símbolos más populares de tatuajes para mujeres se entintan incluyen una rosa, una mariposa, alas, dragones, flores y plumas.

¿Los tatuajes son atractivos para las mujeres?

Los tatuajes para mujeres son tan actractivos como tu te lo propongas.

La belleza está en el ojo del espectador, pero los tatuajes definitivamente pueden ser atractivos para las mujeres.

Para los tatuajes para mujeres se puede elegir entre una amplia gama de diseños, grandes y pequeños, detallados o simples, y muchas opciones de ubicación.

Si desea que su tattoo haga una declaración, considere un lugar visible como el antebrazo, pero si desea un lugar más sutil, la muñeca, el muslo o el tobillo son opciones fantásticas.

¿Dónde duelen más los tatuajes?

Los tatuajes para mujeres en el cuello requieren muchs cuidados y soportar mucho dolor.

Hay algunas opciones de colocación de tatuajes para mujeres que se consideran muy altas en la escala de dolor debido a la falta de músculo o grasa en el área elegida o la presencia de terminaciones nerviosas.

Las manchas que causarán más molestias incluyen la caja torácica, la axila, los codos, la ingle, detrás de la rodilla, el cuello y la columna, y los tatuajes faciales como el labio y la oreja. Otras áreas que pueden doler incluyen el estómago, aunque esto depende de su peso corporal, caderas y manos y pies.

¿Cuáles son los lugares menos dolorosos para hacerse un tatuaje?

El brazo es uno de los lugares menos dolorosos para hacerte un tatuaje.

La buena noticia es que no todos los tatuajes para mujeres o en realidad no todas las partes del cuerpo le causarán una gran incomodidad al tatuarse, y algunas de las opciones más populares y menos dolorosas incluyen el antebrazo, la parte externa del muslo, la parte externa del bíceps, las pantorrillas, la parte superior de los hombros y la parte superior e inferior de la espalda.

Esto generalmente se debe a que estas manchas tienen piel y músculos gruesos y no muchas terminaciones nerviosas.

¿Dónde debo hacerme mi primer tatuaje?

Los tatuajes para mujeres pueden ir en cualquier parte del cuerpo, escoge tu favorito para empezar.

Para familiarizarse con el arte corporal, es recomendable tatuarse en algún lugar que no duela demasiado, como la muñeca o el brazo. Estos también son lugares donde puede mostrar su tinta o simplemente admirar usted mismo todos los días.